De nou en descens 499 dies després de l'última vegada

És de tot anecdòtic i potser passaran les setmanes i ja ningú se'n recordarà, però el Girona es troba ara per ara en posicions de descens. La temporada tot just acaba de començar i potser per a qualsevol altra equip, això seria un fet sense importància tenint en compte el munt de jornades que hi ha per davant. No pas pels gironins, que més enllà d'una circumstància puntual, crida l'atenció que estigui a punt de fer mig miler de dies que a Montilivi no es vivia un context similar. És més, al llarg dels últims anys, ben poques vegades a l'equip se l'ha vist ubicat entre els últims classificats de la divisió de torn, sigui a Primera o a Segona.

Té encara dos partits pendents el conjunt de Francisco per equiparar-se a la resta. S'ha d'enfrontar a Saragossa i UD Logronyès. Però el 2-0 encaixat dissabte al camp de l'Sporting el situa penúltim a la taula, amb cap punt i tampoc cap gol a favor en el seu compte particular. L'únic rival que ara mateix hi ha per sota és l'Albacete, que dibuixa un inici de curs preocupant a en haver perdut els tres partits que ha disputat, sense tampoc haver marcat i amb mitja dotzena de gols encaixats. El Girona està ara mateix en descens i això feia 499 dies que no passava. És a dir, un any, quatre mesos i deu dies de l'últim cop. Una data significativa, aquell 18 de maig del 2019. Va ser el dia que l'equip llavors dirigit des del a banqueta per Eusebio Sacristán perdia al camp de l'Alabès (2-1), encaixava la novena derrota en deu jornades, i certificava de manera matemàtica el seu viatge de tornada cap a la categoria d'argent. Just, en una temporada en la qual havia esquivat el descens durant pràcticament tot el campionat, perdent pistonada en el moment més delicat i decisiu. Just quan no tocava.

En tota la temporada passada, la del retorn a Segona, el Girona queia en una de les quatre últimes posicions. Ni tan sols després dels dos primers partits, amb un únic punt de sis possibles. Llavors era divuitè, la classificació més baixa d'aquest últim curs. Las Palmas, Racing, Ponferradina i Numància estarien llavors per sota.

Tornant a la 18/19, la del fatídic desenllaç, el descens va ser l'hàbitat dels gironins en quatre de les 38 jornades totals. Però és que abans d'això, l'equip s'havia passat quatre temporades senceres, fins i tot comptant una a la Primera Divisió (la del debut) sense caure ni una sola setmana en posicions perilloses. Un mèrit terrible, per un club com el de Montilivi. Aquest diumenge al migdia, primera oportunitat, rebent el Fuenlabrada, per deixar en una simple anècdota l'actual escenari.