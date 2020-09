Una setmana per fer del Girona un equip diferent

El Girona tancava el cap de setmana amb 22 jugadors del primer equip inscrits a La Lliga. S'hi afegeixen els joves del filial Ibrahima Kebe, Pau Víctor i Adrià Turmo, tots tres amb un dorsal més enllà del 25 i citats pel partit del debut al camp de l'Sporting, el que evidencia una clara aposta per la base (perquè dos d'ells van tenir minuts) però sobretot les limitacions que ara mateix té Francisco a l'hora d'escollir jugadors per completar les convocatòries. A Montilivi el desig és que aquesta sigui una situació circumstancial i que no s'hauria de repetir el dia de demà, com a mínim a partir del dilluns vinent. Serà llavors quan es tancarà el mercat. Un període que tots els clubs han aprofitat per rebre cares noves i obrir la porta de sortida quan ha estat necessari. També aquí, encara que les arribades es compten amb poc més dels dits d'una mà. El ruix final, obligatori tenint en compte la situació, arribarà aquests dies. S'espera activitat, i de la bona, als despatxos. Nouvinguts per completar i millorar el vestidor. Però també l'adeu d'algun dels futbolistes que ara mateix formen part de la plantilla.

Descartat el descens amb un final cruel i plorat, Montilivi va començar a acomiadar gent. El Choco Lozano era venut al Cadis i es feia el mateix amb Bounou i el Sevilla. Diners a la caixa, sempre benvinguts. Els cedits, cap als seus respectius clubs per buscar-se la vida: Brian Oliván, Maffeo, Ignasi Miquel, Christian Rivera i Brandon Thomas. També Jordi Calavera, tot i que en el seu cas se l'aconseguia convèncer per convertir-se en futbolista propietat del Girona. Tampoc continuaven Asier Riesgo ni Jonathan Soriano. A Maxi Villa se'l cedia al Vila-real B, Àlex Gallar ha marxat prestat al Cartagena i amb Mojica ha passat tres quarts del mateix, encara que en el seu cas l'Atalanta italià ha sigut el destí. Moltes baixes. I les altes? Calavera ha sigut l'únic fitxatge. La resta, tot cessions, bona part d'ells procedents del Manchester City: Arijanet Muric, Pablo Moreno i Yan Couto. També han vingut amb aquesta mateixa fórmula Enric Franquesa (Vila-real) i Monchu (Barça). El comptador de novetats es dispararà al llarg d'aquesta setmana. «Com tots els equips de la categoria estem intentant fer les coses de la millor manera i volem arribar al dia 5 d'octubre amb bones sensacions. Espero que durant aquests propers dies arribin jugadors», explicava Francisco al Molinón.



Fitxatges al caure

El trencaclosques no està ni de bon tros complet. Manquen peces per estar equilibrat, perquè les posicions estiguin doblades, just el que busquen tant el cos tècnic com la direcció esportiva. Començant per la defensa. La banda dreta està coberta amb Calavera i el jove Couto. No passa el mateix a l'esquerra. Franquesa és l'únic per aquell perfil i, a més, estarà sancionat aquest diumenge. El principal candidat per reforçar aquesta posició és David Juncà. El de Riumors, forjat a la base del club blanc-i-vermell, canviava d'aires l'estiu del 2015 encadenant experiències a la Primera Divisió tant amb l'Eibar com amb el Celta, el seu actual equip. Malgrat que actualment està lesionat (encara en té per unes dues setmanes per un problema muscular), ocupa la llista de les prioritats. El jugador veu amb molt bons ulls venir, però cal l'acord entre totes les parts per trobar-hi un encaix. Primer, la fórmula: si cessió o traspàs. I després, el seu sou, tenint en compte que el limit salarial d'enguany és bastant inferior al de la temporada passada. Juncà això sí no és l'únic candidat.

Els centrals tampoc estan definits. Ara mateix n'hi ha cinc a la plantilla, però almenys dos d'ells són susceptibles de marxar. Alcalá no té la continuïtat assegurada; tampoc Bernardo. El colombià, titular al Molinón, es quedaria si es rebaixa el sou a canvi d'una ampliació de contracte (acaba l'any vinent). Té una fitxa molt elevada i alguna proposta per marxar. És per això mateix que Cárcel té algun nom al damunt de la taula per intentar reforçar aquesta zona, on també hi ha Ramalho, Juanpe i un Santi Bueno pràcticament inèdit.

El mig del camp està per definir. Gumbau i Samu Sáiz es queden sí o sí. A Diamanka se li està buscant una sortida. Les negociacions amb l'Albacete semblen haver-se refredat; també el vol el Deportivo, decidit a tornar a Segona A el més ràpid possible. El seu futur sembla lluny de Montilivi. L'interrogant és per a Àlex Granell. El capità té una de les fitxes més altes i de moment no disposa de la confiança absoluta de Francisco (ha sigut suplent a la pretemporada i també el dia del debut). Podria tancar un cicle si accepta alguna de les propostes que hi ha al damunt de la taula. Està valorant provar una nova experiència, sempre a canvi d'un salari interessant i d'una fórmula que sigui profitosa pel Girona. A més, s'esperen més reforços per apuntalar aquesta zona.

Com ha admès Francisco més d'una vegada, es pentina el mercat tot buscant extrems. I més ara, que s'ha prescindit de Gallar, cedit al Cartagena. Amb Valery al primer equip, Jairo i Aday no n'hi ha prou. En aquest sentit interessa, i molt, Àlex Collado. El sabadellenc té contracte amb el Barça, però és conscient que no té cabuda a la primera plantilla, pel que vol canviar d'aires. Té ofertes de Primera i també de l'estranger. Per números i potser prestigi, podrien ser més sucoses que aterrar a Montilivi, però Collado veu amb bons ulls venir al Girona, ho considera una opció prou interessant i la seva arribada és cada cop més propera. Es seguiria buscant un extrem d'un perfil diferent, que jugués més per fora que no pas per dins, com li agrada fer a Collado.

També interessa un davanter. O dos si finalment Cristhian Stuani se'n va, cosa cada cop més poc probable tenint en compte l'esforç del club per retenir l'uruguaià, que només sortiria davant una proposta irrefusable d'algun equip punter. «Volem un futbolista que tingui el perfil de nou i que ens dongui virtuts diferents de les que ja tenim a la plantilla», deia Francisco el dissabte. El càsting d'atacants fa temps que és obert i s'ha contactat amb diversos jugadors a l'espera de signar un golejador.

I la porteria? Semblaria tancada, però no ho està al cent per cent. Juan Carlos, titular a l'inici de la passada temporada, es quedava a la banqueta el dissabte a favor del jove Arijanet Muric, qui ara per ara sembla l'escollit per Francisco per situar-se sota pals els propers partits de Lliga. Està per veure si el manxec accepta aquesta situació i penca per guanyar-se un lloc, o si per contra prefereix aprofitar aquests últims dies de mercat per buscar un altre destí que li garanteixi més minuts. Suárez té fitxa del primer equip (lluïrà el dorsal 13) i no es mourà, intentant participar en alguna de les competicions.