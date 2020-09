Couto: «Treballaré per créixer com a jugador i ajudar el Girona a pujar»

Yan Couto ja fa dies que treballa en la dinàmica del primer equip. El jove brasiler, de 18 anys, va aterrar a Girona ara fa uns deu dies per posar-se a les ordres de Francisco Rodríguez. Mancava però, enllestir la paperassa amb el Manchester City perquè la cessió fos una realitat. Divendres es va tancar tot i el club va anunciar la seva incorporació.

L'endemà, Couto pujava a l'avió amb els seus nous companys cap a Gijón per disputar el primer partit de Lliga. A l'hora de la veritat no va jugar cap minut, però va ser una experirència més per a un vailet de 18 anys que viu la seva primera experiència fora de casa i que vol «créixer i evolucionar» com a futbolista a Montilivi mentre espera el seu moment al City.

Ahir, Couto va ser presentat oficialment i va poder trepitjar la gespa del seu nou estadi per primer cop. «Coneixia el Girona de veure'n partits al Brasil i és un gran club per poder progressar». Té només 18 anys però ja és campió del món sub17 i un dels grans clubs del món, com el City, l'ha comprat. Tot i això, no ha aterrat a Girona amb aires de grandesa. Tot al contrari. La primera intenció de Couto és «adatpar-se bé» a la seva nova ciutat i, a partir d'aquí, llavors ja tocarà pensar «a treballar per evolucionar com a jugador i ajudar el Girona a intentar pujar». El brasiler reconeixia ahir una vocació ofensiva innata que li pot servir també per actuar d'extrem si Francisco ho considera oportú. «Soc brasiler i per tant soc un lateral molt ofensiu», avisa.



L'objectiu

«Soc molt feliç de ser aquí. Per mi el més important serà anar partit a partit i prendre-me'ls tots com a finals. Miraré de jugar bé i ser-hi per assolir els objectius col·lectius. Vull adaptar-me i treballaré per evolucionar com a jugador i per ajudar el Girona a intentar pujar».



Referències

«Coneixia el Girona perquè ha jugat a Primera i al Brasil veiem molts partits de lligues europees. Vaig decidir venir per millorar com a jugador. És un gran club per fer-ho. Espero adaptar-me. Tinc moltes ganes de començar i millorar el meu futbol. Espero que sigui una bona temporada».



Característiques

«Soc brasiler i per això soc un lateral molt ofensiu. M'agrada jugar a l'atac i també intento ser competent en defensa. M'agrada arribar a la ratlla de fons i contribuir al joc ofensiu».



Extrem

«Podria jugar-hi si cal. Ho he fet durant la meva carrera algunes vegades. El míster decidirà. Si hi jugo, aportaré el meu granet de sorra. Em sento còmode a totes dues posicions».



Competència

«No és cosa meva. Dependrà del míster. Ell triarà qui juga cada setmana. Calavera és un gran jugador i ja m'hi he fet amic. Cada partit serà diferent i l'entrenador triarà en funció de qui estigui més bé de forma. Calavera potser és més físic.



L'entrenador

«Coneixia l'entrenador (Francisco) però encara no hem parlat a fons. Només fa una setmana que entreno. M'ha dit que estigui tranquil, que miri d'adaptar-me a la dinàmica del grup.



El City

«No he parlat amb Guardiola perquè és un moment estrany amb la situació de la COVID-19. Mai he pogut anar a Manchester. Això sí, des del club m'han transmès confiança en mi i han triat la que consideren que és la millor opció per evolucionar com a jugador. Només espero tornar a Manchester sent més bon jugador del que era».