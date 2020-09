L'operació sortida a Montilivi continua. Després dels adéus de Borja García (Osca), Mojica (Atalanta) i Gallar (Cartagena), el Girona ha tancat aquesta tarda la cessió de Pape Diamanka a l'Albacete. L'operació feia dies que s'estava coent però fins avui no s'ha acabat de perfilar del tot. El Girona no ha informat de cap opció de compra pel jugador per part de l'Albacete a final de temporada. El senegalès té contracte amb el club de Montilivi fins el 2022.