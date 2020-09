Oriol Busquets (Barça B), una opció que es planteja el Girona

Amb la sortida imminent de Pape Diamanka cap a l'Albacete, i amb Àlex Granell pendent també de si es concreta alguna de les ofertes que ha rebut de Primera i de la Championship (segona divisió d'Anglaterra), el Girona es pot quedar curt d'efectius al mig del camp. De fet, si es concreten les dues sortides, el Girona es quedarà amb Gerard Gumbau i Monchu Rodríguez, a més del jove del planter Ibra Kebé, com a migcampistes. Això fa que des de la direcció esportiva s'estigui treballant per reforçar aquesta posició. En aquest sentit, un dels noms que té el club sobre la taula i amb què treballa és el d'Oriol Busquets. El de Sant Feliu de Guíxols, de 21 anys, està fent la pretemporada amb el Barça B després de tornar d'una cessió al Twente holandès la temporada passada (21 partits). Busquets estudia les diverses opcions que li han arribat i la del Girona, n'és una que valora amb especial estima. N'hi ha més, tant de Primera com de l'estranger, i tampoc descarta quedar-se al filial.