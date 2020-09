L'adeu de Diamanka és el tret de sortida en l'última setmana de mercat a Montilivi

Compte enrere iniciat. En set dies es tanca el mercat i a Montilivi tot està per fer. La plantilla continua en construcció. Als despatxos, corredissos i els telèfons que no paren de sonar. A l'hora de la veritat, però, i de cara a l'exterior, les operacions no s'acaben de tancar. N'hi ha de calentes, al punt de cocció i s'espera que vegin la llum aquests dies. Perquè és ara o mai. La direcció esportiva no té més marge de maniobra i de peces en falten, com és evident. Es parla de fitxatges, dels que han d'arribar. També s'ha de tenir en compte la porta de sortida, oberta de bat a bat. Jugadors amb contracte encara en vigor tenen números de fer les maletes. Li va tocar a Àlex Gallar la setmana passada, posant rumb a Cartagena. I ara li ha arribat el torn a Pape Diamanka. Fitxat l'estiu passat i presentat com un futbolista diferencial al mig del camp, un box to box que havia de servir per oblidar Pere Pons, el cert és que el senegalès ni de bon tros ha complert les expectatives generades. Tant és així que Diamanka canviarà d'aires i no vestirà la blanc-i-vermella aquesta temporada.

Fa pocs dies el Girona i l'Albacete encetaven converses per intentar que el jugador marxés cap al Carlos Belmonte. En un primer moment, postures oposades. El que demanaven uns no acabava d'encaixar pels altres. Fins al punt que l'operació semblava que se n'anava en orris. El Deportivo ho seguia atentament i també pretenia el futbolista, encara que l'opció de baixar un esglaó i jugar a Segona B no era ni de bon tros la seva preferida. Però de nou es reactivava l'opció de canviar el Girona per l'Albacete. Les negociacions van canviar de rumb ahir i l'acord és imminent, sempre que no es torci tot a darrera hora. El migcampista té encara dos anys més de contracte (fins al 2022). La intenció, a Montilivi, era rebre una quantitat en condició de traspàs. No ho han acceptat els manxecs, que prefereixen una cessió. Diamanka marxarà de préstec aquest curs, amb una opció de compra pel proper mes de juny. Caldrà veure quines són les condicions exactes, però l'Albacete es farà càrrec d'una part de la fitxa. No és ni de bon tros de les més altes de l'actual plantilla, però això permetrà al Girona respirar un xic pel que fa a l'economia, tenint en compte que el límit salarial ha baixat de manera considerable aquesta temporada.

Diamanka ve de participar en 28 partits aquest últim exercici, encara que només en 16 d'aquests ho ha fet sortint a l'onze titular. Ha acumulat 1.409 minuts i no ha vist porteria, un dels seus punts forts. O almenys això és el que havia demostrat el darrer any al Numància, amb nou dianes. El seu adeu reduirà una mica més els efectius al mig del camp. Ara mateix, Francisco només disposa de Gerard Gumbau, Samu Sáiz, Monchu, el jove Ibra Kebe i Àlex Granell. El capità, però, no té ni de bon tros garantida la continuïtat. Amb una fitxa altíssima i sense tenir garantits tots els minuts (ve de ser suplent en pretemporada i també a Gijon), té al damunt de la taula la possibilitat de quedar-se amb una reducció de sou i de fer les maletes tot acceptant alguna de les propostes que té al damunt de la taula. Ja sigui per provar fortuna en un altre equip espanyol o per buscar-se la vida a l'estranger. Amb Diamanka a punt de marxar i el futur de Granell a l'aire, Quique Cárcel busca migcampistes al mercat. La idea és dur-ne un o dos, si és possible.



El futur de Zeballos

Joaquín Zeballos va ser fitxat el passat mes de març avalat pels seus números a l'Uruguai. De moment, a Girona encara no ha explotat. Ni en l'últim tram de l'última temporada, ni tampoc pel poc que ha ofert aquestes darreres setmanes. Mundo Deportivo explicava ahir que el club li està buscant una sortida i que aquesta podria ser en forma de cessió al Barça B, que hi estaria interessat. eballos barça b segons mundo deportivo