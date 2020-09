L'andalús i Couto, els més joves de la plantilla gironina

Mentre s'espera l'arribada de cares noves i amb la plantilla encara per tancar, ara mateix Pablo Moreno és el segon futbolista més jove del primer equip del Girona. Va fer 18 anys el passat mes de maig, pel que és nascut el 2002. El mateix any de Yan Couto, que arribava a la majoria d'edat només un mes després que Moreno, al juny. Monchu i Muric, dues de les altres cares noves d'aquesta temporada, són una mica més grans però tampoc gaire. El primer tot just té 21 anys (és del 1999). La mateixa edat que el porter, que en farà 22 el proper mes de novembre (és del 1998). Ara mateix hi ha ben pocs jugadors que superin la trentena a l'equip: Bernardo (31), Alcalá (31), Granell (32), Juan Carlos (32), Aday (32) i Stuani (33).