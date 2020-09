El Girona completarà el lateral esquerre amb Antonio Luna (Llevant)

Un cop l'operació sortida es va desencallant de mica en mica, és l'hora que entrin cares noves a Montilivi. A cinc dies perquè es tenqui el mercat, el Girona es va quedant sense marge per trobar les peces que li manquen per completar la plantilla. Cal anar per feina i Quique Cárcel n'és conscient. No li ha agradat mai esperar l'últim dia i, per poc que pugui, també ara ho intentarà evitar. De moment, sembla que té dos noms a punt de sortir del forn. L'un és Antonio Luna, lateral esquerra que ahir es va desvincular del Llevant i que la temporada passada va jugar al Rayo Vallecano cedit. L'altre, Íñigo Ruiz de Galarreta, propietat del Mallorca i amb qui les negociacions estarien avançades. En el cas del defensa, Superdeporte avançava ahir que el seu destí seria el Girona. Tot i això, resten encara alguns serrells per tancar. Luna, de 29 anys i amb passat al Sevilla, Mallorca, Aston Villa, Verona i Eibar, completaria el lateral esquerre i descartaria l'arribada de Juncà, a qui el Celta, de moment tanca la porta.



Opció Ruiz de Galarreta

Amb la sortida de Diamanka, i el retorn de Christian Rivera al Las Palmas després de la seva cessió, el Girona es queda ara amb només tres migcampistes a la plantilla: Gumbau, Granell i Monchu, als quals cal sumar-hi Ibra Kebé, un home que agrada molt Francisco i que està en dinàmica del primer equip. Tot i això, la jovenutat de Kebé i la possible sortida de Granell fan que la direcció esportiva tingui clar que cal reforçar encara més la posició del pivot. En aquest sentit, un dels noms amb els quals treballa Quique Cárcel i que estaria força avançat és el d'Íñigo Ruiz de Galarreta. El migcampista basc va jugar la temporada passada al Las Palmas, cedit pel Mallorca club propietari dels seus drets. A Palma però, Galarreta no entra als plans de Luis García i el club veuria bé llevar-se'l de sobre. Galarreta, de 27 anys, és un migcentre que combina notables tasques de creació amb una bona capacitat defensiva malgrat no ser un jugador físic. Si s'acaba concretant la negociació amb Galarreta, el Girona manté oberta la possibilitat de reforçar encara més el pivot, sobretot si se'n va Granell. L'opció d'Oriol Busquets (Barça B), continua sobre la taula.