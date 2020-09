Pablo Moreno aterra a Girona per aportar «el màxim» i «treballar»

Presentats Arijanet Muric i Yan Couto, dos dels tres futbolistes que el Manchester City ha cedit al Girona, ahir li arribava el torn al tercer. Pablo Moreno tancava el cercle tot esperant noves incorporacions en els propers dies de mercat. El jove davanter, de només 18 anys, va debutar el passat dissabte al Molinón. No només disputava el seu primer partit amb la blanc-i-vermella, sinó que també ho feia com a professional. Després d'atipar-se a fer gols a la base del Barça i d'una breu experiència a Itàlia, l'andalús afronta aquesta nova aventura amb les idees força clares. Té ganes de sumar minuts, d'agafar experiència i d'aprendre del costat dels millors. Un d'ells, per descomptat, Cristhian Stuani.



objectius



«En l'àmbit individual el que vull és donar el millor de mi mateix per ajudar l'equip, per poder complir d'aquesta manera els nostres objectius. Pel que fa al col·lectiu, la intenció és anar pas a pas perquè només poc a poc aconseguirem el que volem».



món professional



«Tot just estic vivint la meva primera experiència. Si he vingut a Girona és per jugar i també per treballar. La intenció és la de donar el millor de mi mateix i ajudar l'equip en tot el que pugui».



com es defineix?



«Soc un davanter que ha jugat en totes les posicions de l'atac. He fet de mitjapunta, d'extrem, de punta... És cert que on millor m'he sentit és a dalt, fent de punta. Però també m'agrada actuar en banda esquerra. Soc un futbolista ràpid, molt treballador i que també té gol».



debut



«Em vaig sentir bastant bé perquè el partit estava dominat quan el rival es va quedar amb un jugador menys. També és cert que ells van defensar molt bé. Estaven ben tancats i no vam gaudir de massa oportunitats per fer gol. Abans de la nostra expulsió estava tot bastant controlat. Vaig tenir bones sensacions, tot i que puc fer-ho millor. Llàstima la vermella que vam veure, vaig haver de sortir del camp».



venir a girona



«No m'ho vaig pensar massa, la veritat. Aquest és un bon projecte que em permetrà seguir creixent com a futbolista i també com a persona».



stuani



«És un davanter molt bo, segur que em posarà les coses molt fàcils. Juga molt bé d'esquenes a la porteria rival, la deixa amb molta facilitat de cara perquè el company pugui trencar-la. Segur que és molt fàcil entendre's amb ell a la gespa. Si tens un futbolista així al camp és molt més fàcil fer gols».



ambient



«Estem fomuts perquè a ningú li agrada perdre. Però el poc que he vist fins ara és que som una família i això m'agrada. Trobo que hi ha molt bon ambient. Estic sorprès, amb tant poc de temps m'han rebut com si fes quatre anys que estic aquí. M'ha encantat que el vestidor sigui com una família».



tenir minuts



«Fins ara mai havia debutat professionalment. Ho vaig fer el passat dissabte, tot just. Vinc aquí per intentar aprendre el màxim i també per fer gols, per descomptat».



referent



«Des que era petit el meu ídol sempre ha sigut Cristiano Ronaldo. No sé si arribaré mai a ser com ell. M'he guiat per la seva mentalitat, per tot allò que fa als entrenaments i també als partits».



objectius personals



«S'ha d'anar a poc a poc, pas a pas. Com tots els equips de la Lliga nosaltres també volem pujar a Primera. Però ara mateix no podem mirar més enllà, sinó pensar en el proper partit. Estic segur que de mica en mica s'aconseguiran les coses que desitgem».