Arijanet Muric es pot perdre el duel a Butarque si el convoca Kosovo

El retorn sobtat, inesperat i no desitjat a la Segona Divisió A fa fer que a Girona tothom topés amb la crua realitat. Un dels canvirs respecte l'elit, és que no hi ha aturada de la competició per compromisos internacionals. Un hàndicap per tots aquells equips que disposen a la seva plantilla de jugadors importants que són susceptibles de ser convocats. A Montilivi el cas més evident és el de Cristhian Stuani i si el davanter confirma que es queda, caldrà conviure amb aquest escenari. Cada cop que l'Uruguai hagi de jugar, el més probable és que el 7 hagi de fer les maletes. No serà l'únic. Una de les cares noves d'aquest estiu, Arijanet Muric, també treu el cap amb la selecció. Tot i néixer a Suïssa té la doble nacionalitat, kosovar i també montenegrina, decantant-se finalment per la primera a l'hora de jugar partits internacionals.

Kosovo disputa la Lliga de les Nacions de la UEFA, una competició que tot just celebra la seva segona edició i que es disputa al llarg d'uns quants mesos per dotar de cerca competitivitat els partits que abans eren amistosos. L'equip balcànic té dos compromisos ben aviat i Muric és més que possible que s'hagi de desplaçar per ser-hi, com a titular o a la banqueta. Kosovo rep Eslovènia al Fadil Vokrri de Pristina el proper diumenge 11 d'octubre. Només tres dies més tard, el dimecres 14, nou enfrontament. Aquest cop a Grècia. Tots dos, a partir de dos quarts de nou del vespre. Muric té tots els números de formar part de la convocatòria. Ja va ser citat en l'últim doble duel internacional. Només va jugar a Moldàvia, on el seu equip sumaria un empat (1-1). Va ser el passat 3 de setembre. La derrota amb Grècia del posterior dia 6 la va veure des de la banqueta. Si finalment viatja, Francisco es quedarà sense l'ara porter titular del Girona pel partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga. L'equip visitarà Butarque, camp d'un Leganés candidat a tot. Muric podria ser baixa i tres quarts del mateix passa amb Cristhian Stuani. En aquest cas, l'uruguaià sí que ha estat seleccionat pels dos propers compromisos de la seva selecció. S'hauria de concentrar ja aquest proper dilluns, dia 5, pel que caldrà veure si pot o no jugar diumenge amb el Fuenlabrada.