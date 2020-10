El periodista italià Gianluca Di Marzio publicava ahir que dos equips italians de la Serie A, el Benevento i La Spezia, tenen Cristhian Stuani a la seva agenda. El futur del davanter és encara una incògnita i no es resoldrà fins als propers dies, encara que la seva intenció, sempre que sigui possible, és la de no abandonar la lliga espanyola.