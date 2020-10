El Girona té 9.106 abonats tot i que no es pot anar a l'estadi

Poques hores després d'anunciar la incorporació d'Antonio Luna, el Girona informava mitjançant els seus canals habituals que fins a un 96 per cent dels abonats de la temporada passada es mantenen fidels al club en aquesta, la 2020/2021. Malgrat quedar-se a les portes de l'ascens a la Primera Divisió i de continuar un any més a la categoria d'argent, són 237 les altes noves que s'han registrat fins ara, el que es contraposa això sí amb els 532 seguidors que han decidit no continuar amb el seu abonament, pels motius que siguin.

A dia d'avui, i segons les dades que facilitava el club, són 9.106 els abonats que actualment té el Girona. D'aquests, 8.869 ja hi eren la temporada passada, als quals se'ls han de sumar les 237 noves altes. Això es tradueix en el segon millor registre de tota la història a Montilivi pel que fa a la Segona Divisió A, perquè el sostre en aquesta categoria s'atrapava ara fa un any, amb els 9.051 aconseguits per aquelles dates. I això que es venia d'un descens i, a més, l'estadi patia una reducció d'aforament.

Cal recordar que enguany l'entitat només cobra el 50 per cent de l'abonament perquè el Girona entén que l'abonat no podrà gaudir de tots els partits a l'estadi per culpa de la situació actual originada per la pandèmia del coronavirus. Si més endavant hi ha la possibilitat d'accedir al camp i veure més de la meitat els partits, o a la inversa, es carregarà o restarà la diferència. Els preus oscil·len entre els 100 i 450 euros i el rebut es girarà pel banc al cap de cinc dies que el primer equip hagi disputat l'últim partit d'aquesta temporada. A tot això se li ha de sumar que s'han produït més de mig miler de canvis de localitat.