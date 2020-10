El Girona renova Bernardo Espinosa fins el 2023

El Girona ha anunciat aquesta tarda l'ampliació de contracte per dues temporades més de Bernardo Espinosa. El central colombià, que ha tornat aquest curs després d'una cessió a l'Espanyol, continuarà vestit de blanc-i-vermell, doncs, fins el 30 de juny del 2023. Bernardo és dels jugadors que es van fitxar durant l'etapa a Primera i, per això, arrossegava un sou molt elevat. L'ampliació de contracte comporta una rebaixa de sou per al jugador que permetrà el club disposar de més límit salarial.