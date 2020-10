Luna: «Em trobo bé i amb sensacions boníssimes per si he de jugar diumenge»

El Girona ha presentat aquest migdia el seu darrer fitxatge, Antonio Luna, que signa per una temporada amb renovació automàtica per un any més si l'equip aconsegueix l'ascens. Luna, que tot just fa dos dies que s'entrena amb l'equip, ha reconegut que les sensacions són "boníssimes" amb els seus nous companys. El mallorquí ha explicat que es troba en condicions per si Francisco Rodríguez el vol fer jugar de titular diumenge contra el Fuenlabrada, on hi serà Franquesa per sanció.



ESTAT FÍSIC

"Em trobo genial. He tingut una pretemporada difícil perquè no he jugat partits amistosos però sí que he fet tots els entrenaments al màxim. Estic bé. Els dos dies que estat amb l'equip he tingut sensacions boníssimes tant en l'àmbit personal com en el col·lectiu i estic preparat per si el míster em dóna la possibilitat de jugar, fer-ho".

EXPERIÈNCIA

Sento la responsabilitat que he tingut sempre en cada club, qu és la de tornar la confiança mostrada oferint el millor de mi al camp. SI puc aportar certes coses, com en aquest cas, experiència als nois joves de l'equip, que són forces, n'estaré encantat. Vinc a guanyar-me un lloc de titular amb la màxima humilitat"

OBJECTIU

Quan arribo a un club sempre ho faig amb la màxima ambició. El projecte del Girona és del més importants i ambiciosos de la categoria. Tot i això, estem en construcció. Hi ha molts nois joves. Lluitarem per estar el més amun possible. Hi ha moltíssima qualitat per assolir l'objectiu però la sensació també és que hem de treballar moltíssim per ser el bloc contundent que volem ser per ser a dalt.

FRANCISCO

No hem parlat en profunditat encara. Confia en les meves possibilitats i segur que traurà la meva millor versió.