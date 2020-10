Luna serà jutjat aquest mes per la difusió del video sexual amb Sergi Enrich

El nou lateral esquerre del Girona, Antonio Luna, previsiblement serà titular diumenge contra el Fuenlabrada per culpa de la sanció d'Enric Franquesa. Deu dies després, el defensa mallorquí serà jutjat al penal de Sant Sebastià per la seva presumpta implicació en la difusió d'un vídeo sexual en contra de la voluntat de la dona que apareix en les imatges. Amb ells, està previst que s'assegui a la banqueta dels acusats el també exfutbolista de l'Eibar Eddy Silvestre, actualment a l'Albacete, presumpte autor material de la difusió de el vídeo després de rebre'l dels altres dos encausats.

La Fiscalia i l'acusació particular, que exerceix la víctima, reclamen cinc anys de presó per Luna i Enrich, mentre que Silvestre s'enfronta a una petició de dos anys de condemna per part de Ministeri Públic i de tres per la representació legal de la noia. Els fets que s'imputen als encausats podrien ser constitutius de delictes contra el dret a la intimitat, referits a l'descobriment i revelació de secrets de caràcter personal de la vida sexual de la víctima.

Les acusacions distingeixen en aquest cas dos presumptes conductes delictives: una d'elles consistent en l'enregistrament de les imatges sense el consentiment de la víctima i una altra a la seva difusió fins a convertir el vídeo en viral. El vídeo, en què Luna i Enrich apareixen mantenint relacions sexuals amb una noia que demana no ser gravada quan s'adona que l'acte està sent registrat, va ser difós àmpliament a través de les xarxes socials a l'octubre de 2016. La víctima va presentar llavors una denúncia pels fets i els futbolistes Enrich i Luna van demanar disculpes pel que va passar a través del compte personal de Twitter del davanter menorquí.