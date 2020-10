Muric és convocat per Kosovo i es perdrà el partit de Leganés

Francisco Rodríguez va conèixer ahir que no podria comptar amb Jonas Ramalho per jugar el dia 12 al camp del Leganés. El defensa ha estat citat per primer cop per Angola i serà baixa. El tècnic tampoc podrà disposar d'Arijanet Muric. El porter ha conegut aquesta tarda la convocatòria de Kosovo pel triple enfrontament contra Macedònia, Eslovènia i Grècia, que farà que es perdi el partit a Leganés. El Girona també tindrà la baixa de Cristhian Stuani que, aquesta tarda, ha estat inclòs definitivament a la llista pels partits de l'Uruguai contra Xile i l'Equador.