Francisco: «La situació de l'equip és justa i no podrem comptar amb Moreno ni Zeballos»

Amb el mercat de fitxatges a punt de tancar, el Girona s'enfrontarà demà al Fuenlabrada a Montilivi (12 hores). Francisco no ho tindrà fàcil a causa de les nombroses baixes de la plantilla, com la de Franquesa, Aday, Pablo Moreno o Zeballos, però ha deixat clar a la prèvia que això no "és excusa" i que l'equip ha de guanyar el primer partit a casa. L'entrenador espera "dos o tres fitxatges per reforçar la part de dalt.

LA SITUACIÓ DE L'EQUIP

"Hem intentat recuperar-nos aviat. De seguida vam analitzar la derrota a Gijón i la setmana no ha estat fàcil pels problemes físics de diversos jugadors, però recuperem a Stuani i incorporem a Luna. Demà no podem comptar amb jugadors com Moreno (microrotura) i Zeballos (problemes a l'esquena)".



ELS CENTRALS

"La renovació de Bernardo és un encert i agraïm que hagi posat de la seva part per quedar-se. Estic súper content de tenir els millors centrals de la categoria".



LUNA

"És un jugador experimentat com volíem. Està preparat per jugar i demà estarà disponible per sortir a l'onze. Té moltes possibilitats".



ADAY

"Aday no està disponible encara. Té molèsties i no té l'alta del metge. Esperem recuperar-lo aviat perquè ens fa falta. La setmana no ha estat fàcil per les lesions que arrossega l'equip.



QUÈ LI FA FALTA AL GIRONA?

"Hem de ser realistes i saber com hem de competir demà. Si no entenem que juguem contra un rival complicat, patirem molt. Volem fer mal a la porteria contrària, no en tenim prou només amb tenir la pilota. Necessitem més fam i fer més mal a l'àrea. La situació de l'equip és justa tant d'efectius com de la preparació d'alguns, però no és excusa".



EL MERCAT

"Ja no puc tenir pressa perquè demà hi ha partit i si hi ha nous fitxatges no hi seran contra el Fuenlabrada. Espero que els extrems arribin la setmana vinent per tenir un equip equilibrat. El mercat no està sent fàcil per a nosaltres, sinó tot el contrari, però el treball de la direcció esportiva hi és. Entenem que dos o tres fitxatges a la part de dalt s'han de fer, independentment de Stuani que compto amb ell. Tindrem reforços segur".



GRANELL

"En dubte està el futur de tots. No sabem què passarà fins al dilluns, quan es tanqui el mercat. L'Àlex (Granell) m'ha transmès les ganes de jugar que té i mentre estigui aquí ho donarà tot pel club. Té una professionalitat com un pi".



EL RIVAL

"És un equip que ha sumat 7 punts dels 9 possibles. Sap molt bé el que fa i té presència a camp contrari amb jugadors ràpids a dalt. És difícil de contrarestar. Demà és el primer partit a casa i hem de posar-ho tot de la nostra part per guanyar".