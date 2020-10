El Girona renova Bernardo fins al 2023

El compte enrere fa dies que s'ha activat i al Girona hi ha encara un bon feix de feina per resoldre. El director esportiu de l'entitat, Quique Cárcel, treballa per intentar tancar, com a mínim, tres noves incorporacions abans de dilluns a mitjanit, quan es tanca el mercat. La xifra es podria ampliar encara més si algun jugador de la plantilla fa les maletes durant les properes hores. A banda de mirar de trobar els fitxatges pendents, Cárcel també tenia feina a casa amb els casos Bernardo, Granell i Stuani, tres de les fitxes més altes de la plantilla. Ahir mateix, però, el màxim responsable esportiu del club va treure's una carpeta de sobre i va desencallar el tema Bernardo. El Girona va anunciar un acord amb el central colombià per ampliar-li el contracte dues temporades més, fins al 2023. La renovació s'entén en el marc d'una rebaixa de sou a la qual s'hauria posat bé el defensa, a canvi de més anys de contracte. Una fórmula imaginativa per baixar la massa salarial i anar-se ajustant cada vegada més al nou límit que imposa la Lliga i que serà molt més baix que el de la temporada passada (29 milions d'euros).

Amb l'anunci d'ahir, es confirma Bernardo com la setena cara nova per aquesta temporada després d'Aro Muric, Pablo Moreno i Yan Couto (City), Enric Franquesa (Vila-real), Monchu Rodríguez (Barça B) i Antonio Luna (Llevant). Un fitxatge de sobra conegut però que torna a Montilivi amb la intenció de convertir-se en el líder de la defensa blanc-i-vermella. Després d'un any de cessió a l'Espanyol, Bernardo aterra de nou al Girona i ho fa amb la intenció de ser important. De fet, ja va ser titular dissabte passat a Gijón en la derrota al Molinón (2-0) fent parella a l'eix de la defensa amb Juanpe, amb una actuació força discreta, i assenyalat en els dos gols. Bernardo enceta doncs la seva tercera temporada al Girona, on va arribar l'estiu del 2017, en l'estrena a Primera Divisió. Després de dos cursos a un bon nivell, el colombià va decidir fer ús d'una clàusula al seu contracte per continuar a Primera i acceptar la cessió a l'Espanyol. A Cornellà, però, les coses no li van sortir com esperava i va signar el segon descens consecutiu. Vestit de blanc-i-blau, Bernardo va disputar 32 partits, entre totes les competicions (Lliga, Copa del Rei i Europa League).

Assegurada la continuïtat de Bernardo, el Girona disposa ara de cinc centrals a la plantilla: el colombià, Juanpe Ramírez, Jonas Ramalho, Pedro Alcalá i Santi Bueno. És a dir, el club només ha canviat Ignasi Miquel, que juga aquesta temporada cedit pel Getafe al Leganés, per Bernardo. Caldrà veure si en aquests tres dies que queden amb el mercat obert, hi ha algun altre moviment en aquesta parcel·la.