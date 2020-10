Luna serà jutjat el dia 14 per la difusió d'un vídeo sexual sense consentiment

El nou lateral esquerre del Girona, Antonio Luna, previsiblement serà titular diumenge contra el Fuenlabrada per culpa de la sanció d'Enric Franquesa. Deu dies després, el defensa mallorquí serà jutjat al penal de Sant Sebastià per la seva presumpta implicació en la difusió d'un vídeo sexual juntament amb el davanter de l'Eibar Sergi Enrich en contra de la voluntat de la dona que apareix en les imatges. Amb ells, està previst que s'assegui a la banqueta dels acusats el també exfutbolista de l'Eibar Eddy Silvestre, actualment a l'Albacete, presumpte autor material de la difusió del vídeo després de rebre'l dels altres dos encausats. Luna va deixar l'Eibar el 2017 per signar un contracte de quatre temporades amb el Llevant. Tot i això, a Orriols només se n'hi va estar dues perquè el curs passat el va jugar cedit al Rayo Vallecano i aquesta setmana va rescindir l'últim any de contracte que li restava.

La Fiscalia i l'acusació particular, que exerceix la víctima, reclamen cinc anys de presó per Luna i Enrich, mentre que Silvestre s'enfronta a una petició de dos anys de condemna per part del Ministeri Públic i de tres per la representació legal de la noia. Els fets que s'imputen als encausats podrien ser constitutius de delictes contra el dret a la intimitat, referits al descobriment i revelació de secrets de caràcter personal de la vida sexual de la víctima. A més a més de les penes de presó sol·licitades, tant la Fiscalia com l'acusació particular demanen que la víctima sigui indemnitzada econòmicament pels danys morals soferts.

Les acusacions distingeixen en aquest cas dos presumptes conductes delictives: una d'elles consistent en l'enregistrament de les imatges sense el consentiment de la víctima i una altra a la seva difusió fins a convertir el vídeo en viral. El vídeo, en què Luna i Enrich apareixen mantenint relacions sexuals amb una noia que demana no ser gravada quan s'adona que l'acte està sent registrat, va ser difós àmpliament a través de les xarxes socials a l'octubre de 2016. La víctima va presentar llavors una denúncia pels fets i els futbolistes Sergi Enrich i Luna van demanar disculpes pel que va passar a través del compte personal de Twitter del davanter menorquí. Tots dos van lamentar «profundament» que una «indiscreció» de la qual van assegurar no ser responsables suposés que les imatges sortissin a la llum «sense el seu coneixement ni de bon tros».

El Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eibar va emetre una interlocutòria el 31 de maig de 2018 amb què va donar per conclosa la investigació judicial i va acordar en un acte la continuació del procés pels tràmits de procediment abreujat. Segons aquest acte, Luna hauria gravat les imatges amb el telèfon mòbil d'Enrich i tots dos haurien actuat de mutu acord.

Inicialment, el judici s'havia de celebrar repartit en dues jornades, els dies 13 i 14 d'octubre, la primera en horari de tarda però finalment tindrà lloc únicament en la segona data, després d'haver estat suspeses les vistes d'horari vespertí al Palau de Justícia de Sant Sebastià. Està previst que tant la víctima com els tres acusats declarin el mateix dia 14, sense perjudici que, en funció del desenvolupament de la sessió, el judici pugui prolongar-se aquesta mateixa jornada o habilitar noves sessions.

El judici caurà només dos dies després del partit que el Girona disputarà el dilluns 12 contra el Leganés de Pep Lluís Martí.