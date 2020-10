Les baixes de Juanpe i Couto s'afegeixen a un Girona amb mancances

A falta d'un dia pel tancament del mercat de fitxatges, el Girona ha demostrat aquest migdia a Montilivi que la direcció esportiva té molta feina a fer. Francisco no ha pogut completar la convocatòria arran de les baixes d'última hora per lesió de Juanpe i Yan Couto.

Les seves absències s'han afegit a les d'Enric Franquesa, que avui complia sanció, i Aday, Pablo Moreno i Joaquín Zeballos per problemes físics. Els pocs efectius que hi havia a la banqueta, amb el juvenil Pau Víctor com a revulsiu després de substituir a Valery, han deixat en evidència les mancances d'un Girona que no ha transmès bones sensacions en el primer partit a Montilivi.