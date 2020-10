Francisco «El mercat no està sent fàcil per al Girona, entenem que a davant ens falten 2 o 3 jugadors»

El Girona no rep el Fuenlabrada en el seu millor moment. Francisco Rodríguez va reconèixer ahir que «no ha estat una setmana fàcil» per a l'equip, tenint en compte el debut a la Lliga amb una derrota a Gijón, l'allau de baixes (Pablo Moreno, Joaquín Zeballos, Enric Franquesa i Aday) o el poc temps de preparació que han tingut alguns jugadors. El retorn de Cristhian Stuani és un alleujament per al tècnic, que espera l'arribada d'un parell de fitxatges, perquè el Girona necessita «més fam i maldat a prop de l'àrea». Sobre la sortida d'Àlex Granell, va dir que «el capità ho donarà tot pel club mentre hi sigui».





SITUACIÓ DE L'EQUIP

«Després de la derrota a Gijón, vam intentar recuperar-nos de seguida. Des de prinicipis de setmana que treballem per corregir els errors que vam cometre i també les coses bones de la primera part. No ha estat fàcil perquè hem tingut bastants jugadors amb problemes físics, però recuperem Stuani. La situació de l'equip és molt justa pel que fa als efectius i la manca de preparació de molts d'ells, però no hi ha excuses».

Renovació de Bernardo

«És un encert per part de tots que Bernardo estigui aquí amb nosaltres i hagi renovat. El seu compromís és màxim després d'haver ajudat i posat de la seva part per quedar-se. Estic súper content amb els cinc centrals que tenim, són dels millors de la categoria i ara toca demostrar-ho. Estic convençut que cadascun tindrà el seu lloc i protagonisme al llarg de l'any».

Antonio Luna

«L'Antonio (Luna) és un jugador experimentat. Tot i tenir 29 anys, porta molts anys en això i la seva arribada ens ha permès fer un salt. La seva incorporació ens dona l'equilibri que havíem perdut amb l'expulsió de l'Enric (Franquesa) i està preparat per jugar. Ve de competir en el dia a dia, sense tenir minuts als partits, però està disponible per a l'onze. Té moltes opcions».

Aday

«L'Aday continua sense l'alta mèdica. Ha estat entrenant (ahir no per gastrointeritis) i espero que la setmana vinent el puguem recuperar perquè ens fa falta».

L'arribada d'extrems

«La direcció esportiva hi està treballant i esperem que la setmana vinent arribin extrems per ser un equip més equilibrat. Entenem que dos o tres fitxatges a la davantera hi haurà, independentment de Stuani. Compto amb ell i el seu compromís és màxim. No tenir jugadors d'aquest perfil per al partit contra el Fuenlabrada i estem sota mínims, però no és cap excusa. El mercat no està sent gens fàcil per al Girona, sinó tot el contrari, però la feina hi és. Esperem que es pugui completar dilluns».

Aspectes a millorar



«Hem de ser realistes i saber el rival que tenim al davant. El Fuenlabrada ha guanyat 7 dels 9 punts possibles i està fent les coses bé. Té jugadors que amenacen constantment a l'espai i ens ho posarà complicat. Manté el bloc de la temporada passada, sap molt bé el que fa i té molta presència a l'àrea rival amb jugadors ràpids. Si no ho entenem, patirem. Hem de ser un equip molt més ambiciós a camp contrari amb ganes de fer mal a la porteria. No n'hi ha prou només amb tenir la pilota. Ens fa falta més fam i maldat a prop de l'àrea. Tenim les nostres armes per guanyar el primer partit a casa».

«El futur de l'Àlex (Granell) està en dubte, com el de tots. No sabem què passarà fins que es tanqui el mercat. Als entrenaments m'ha transmès les ganes de jugar, d'ajudar el club i estar disponible. Tenim un professional com la copa d'un pi i mentre sigui al Girona ho donarà tot pel club. Té la possibilitat de jugar d'inici».