Francisco: «No és el Girona que volem; espero tenir-lo a partir de dimarts»

Les baixes han deixat minvat el Girona aquest migdia a Montilivi. La derrota contra el Fuenlabrada (0-1) ha evidenciat la feina que té la direcció esportiva abans que demà tanqui el mercat de fitxatges, tant d'arribades com de sortides. Francisco Rodríguez ha fet la següent valoració després del partit:



PREOCUPACIÓ PER L'EQUIP

"Em preocupa la derrota. L'inici no és el que desitjàvem en tots els sentits. No mereixíem perdre amb aquest gol desafortunat. No teníem més. La situació ja la vaig avançar ahir: lesions i jugadors que no estan per jugar encara. No és el Girona que volem. Toca aixecar-nos perquè això avança i hi ha equips que ja porten ritme. Hem de pensar en dimarts i veure com queda tancada la plantilla. La derrota fa ma".



MURIC

"És un error perquè no hi ha cap situació de perill. Ja el vaig escollir a Gijón i ho va fer bé. No li he volgut donar molta importància, no ho hem parlat. Marxa amb la selecció demà i no se l'ha de castigar. A Leganés hi serà Juan Carlos".



POSICIONS A REFORÇAR

"Vull ser optimista. Vull tenir el millor equip possible a partir de dimarts. Vull que vinguin jugadors a la línia d'atac. Estic molt agraït amb Turmo, Pau Víctor, Ibra... però vull jugadors que ens aportin des del primer minut".



LA CONVOCATÒRIA

"Ja ho hem vist tots. És un equip diferent i s'ha d'armar. S'ha de fer un bon bloc i competitiu. Només hi havia Stuani, Samu Sáiz i Gumbau respecte a l'últim partit. Hem arribat al partit amb moltes coses per fer".



LES BAIXES DE JUANPE I COUTO

"Juanpe té un problema a l'adductor, sembla no greu i ja veurem els pròxims dies. Couto ha arribat fa poc i li costa molt el dia a dia. Si li poses molta càrrega no la suporta. Haurem d'esperar una mica".