El Girona acumula motius per enterrar l'optimisme

Molt haurà de millorar el Girona si el que vol és tenir una temporada tranquil·la. Ja no si el seu desig és lliutar per estar a dalt a la classificació tot somiant en l'ascens. Si aquesta és la meta, el camí no és ni de bon tros l'ideal. Sinó que li tocarà engreixar la maquinària per fer un any digne, per no patir ni ensopegar cada dos per tres. Si més no, aquesta és la tònica en aquest accidentat inici del curs. A la patinada de fa una setmana al Molinón l'ha acompanyat el cúmul de despropòsits viscut aquest migdia a Montilivi. El que ha protagonitzat un equip que continua en construcció, malgrat que el mercat es tanca demà, mermat per les baixes i farcit de joves als qui ara mateix no els toca treure això endavant.

L'onze inicial ja donava pistes. Sobretot, la banqueta. Al sancionat Franquesa l'han acompanyat un reguitzell de lesionats: Aday, Juanpe, Couto, Zeballos i Pablo Moreno. Ha fet el que ha pogut Francisco, apostant per Stuani com a referència, encara que a l'uruguaià no se l'ha vist massa. Tampoc ha acabat de funcionar excessivament bé el Girona. Li falta continuïtat, fluïdesa. I sense això, batre a un bloc sòlid com ho és el Fuenlabrada, costa un munt. Sobretot, si no es genera perill i quan s'aconsegueix gaudir d'alguna oportunitat, la punteria continua desviada. La més clara abans del 0-1 una bona rematada de Gumbau a l'àrea petita que ha marxat per damunt la porteria. L'assistència, a càrrec d'un Antonio Luna que estrenava titularitat.

Una estona abans ja havia avisat el conjunt madrileny amb un cop de cap en un servei de falta que no ha trobat porteria per ben poc. No era ni de bon tros un setge dels de Sandoval, que tot i això s'han endut el premi just al llindar del descans. I de la manera més absurda. Muric haurà fet mèrits per ser titular en els entrenaments, perquè avui ha fallat de la manera més clamorosa i en el moment menys oportú. En una pilota que li venia franca, no ha calculat bé la distància i l'esfèrica se li ha acabat escapant de les mans després d'impactar al travesser. Diéguez, que passava per allà, ha collit el regal i no ha perdonat.

De nou, com va passar a Gijón, tocava anar a remolc. Amb 45 minuts per davant, Francisco ha mogut fitxa però tampoc tenia massa per escollir. Els dos primers canvis, ben significatius. Han entrat Pau Víctor i Ibrahima Kebe. Un clar reflex de quina és la situació a Montilivi. Malgrat fer gairebé un mes i mig que va acabar la temporada, la plantilla continua ben descompensada. No hi han ajudat les baixes, però el panorama, a l'espera de les últimes hores de mercat, és desolador. Adrià Turmo, un altre jove del planter, ha entrat al 80, quan les presses ja eren a l'ordre del dia.

Una estona abans, Muric ja havia tingut temps de rebutjar un xut d'Ibán Salvador i Kanté havia estavellat una pilota al pal. No hi havia reacció pel bàndol de casa. Més ganes de fer alguna cosa que no pas resultats. Per arrodonir-ho, a deu minuts per complir el temps reglamentari Gumbau ha sigut substituït per Granell després de rebre un cop. Ja amb tot gairebé dat i beneït, el Girona ha tingut l'empat. No l'ha acompanyat la sort, ni tampoc la punteria. Stuani, amb la testa, ha dirigit una pilota que no ha trobat porteria per ben poc.

GIRONA: Muric, Calavera, Ramalho, Bernardo, Luna, Gumbau (Granell, min. 80), Monchu (Ibra Kebe, min. 46), Valery (Pau Víctor, min. 46), Samu Sáiz, Jairo (Adrià Turmo, min. 80) i Stuani

FUENLABRADA: Pol, Iribas, Diéguez, Juanma, Moi Delgado (Glauder, min. 77), Ciss, Cristóbal (Aguado, min. 85), Feuillassier (Sotillos, min. 66), Ibán Salvador (Pinchi, min. 77), Kanté (Sekou, min. 66) i Nteka

GOLS: 0-1, Diéguez (min 44)

ÀRBITRE: Óliver de la Fuente Ramos (comitè de Castella i Lleó). Ha amonestat Jairo, Luna, Bernardo, Ramalho (Girona); Iribas, Ibán Salvador, Cristóbal (Fuenlabrada). Ha expulsat Iribas per doble amonestació al minut 95.