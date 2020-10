El Girona s'aferra a Stuani per arrencar

Que l'allargada ombra de Cristhian Stuani tapi o, com a mínim, dissimuli el bosc de dubtes en què es troba el Girona. Aquesta sembla la principal, per als més pessimistes gairebé única, recepta que té el club gironí per aquest migdia, quan, més de quaranta dies després del darrer partit contra l'Elx, el futbol torni a Montilivi (12.00, Movistar la Liga). Amb les dues primeres jornades pendents, contra Saragossa i Logronyès, i la derrota de la setmana passada a Gijón, Francisco es troba que, quan encara té la plantilla a mig reconstruir, ja té la necessitat urgent de sumar per desterrar els dubtes d'un projecte que, tot i els tres punts en joc d'aquest migdia, té un compromís fins i tot més decisiu demà, dilluns, en l'últim dia del mercat. Un punt final en el moviment d'entrades i sortides de jugador que, com a mínim, hauria de servir perquè arribin els «dos o tres jugadors més a dalt» que ahir va tornar a reclamar Francisco, per aclarir el futur del capità Àlex Granell i per confirmar que, al volant del club, tothom pot respirar perquè Stuani continuarà a les terres gironines que tant agraden a la seva família.

Stuani i els seus gols per començar a arrencar en la Lliga contra un Fuenlabrada que, de moment, arriba bastant més embalat que els gironins amb 7 punts de 9 possibles i que, a sobre, acaba de tornar a incorporar un davanter com Sekou Gassama, que els va funcionar molt bé en el darrer tram de la passada temporada. I, mentre a Sandoval tot li sembla anar de cara per molt que tingui el dubte del migcampista peruà Aldair Fuentes (problemes en una espatlla), a Francisco la setmana no li ha acabat de girar rodona. A les baixes confirmades de Franquesa, expulsat a Gijón, i Aday, recuperant-se d'una operació, el tècnic hi haurà de sumar les dels davanters Pablo Moreno i Joaquín Zeballos, per diferents molèsties físiques.

Així que, un cop més, tocarà confiar en Stuani i el seu ofici al davant. Per darrere seu, poc marge té Francisco per sacsejar l'equip respecte a l'onze que va perdre a Gijón més enllà del possible debut d'Antonio Luna en el lateral quan, com qui diu, tot just ha acabat d'aterrar a Girona.

Contra l'Sporting, Gumbau i el jove Monchu van ser la parella al mig del camp amb Granell entrant pel jugador de Campllong en el minut 65. Pensar que el capità podria ser titular avui està condicionat per la seva possible sortida com, sense defugir la pregunta, ho va reconèixer ahir el mateix Francisco: «Ha insistit que vol jugar i jugarà; això diu molt del seu compromís. Però veurem què passa dilluns», va dir el tècnic sobre Granell i el seu futur.

A les dues bandes, sense Aday ni les novetats que reclama Franciso, Jairo i Valery seran titular perquè, amb Pablo Moreno lesionat, l'opció de jugar amb dos davanters no és factible i l'única alternativa seria que el tècnic s'atrevís a jugar amb el brasiler Couto per davant de Calavera. Jugadors del filial com Pau Víctor o Ibrahima Kébé tornaran a entrar en la llista, com ja va passar a Gijón.