Unes hores per resoldre el futur de Stuani i Granell i completar l'equip

El temps s'esgota. El Girona va demostrar ahir que encara li falten moltes peces per convertir-se en un equip competitiu i amb garanties per lluitar per algun objectiu més ambiciós que la salvació. La derrota contra el Fuenlabrada (0-1), segona consecutiva dels gironins des que van començar la Lliga, obria la porta a pensar que la temporada es pot fer molt llarga si no hi ha novetats ben aviat. Els de Montilivi estan en construcció, sí, però això no justifica les mancances d'una plantilla que van tornar a quedar pal·leses a la banqueta on Francisco no va poder completar la convocatòria ni amb jugadors del filial. El tècnic confia que durant la jornada d'avui i abans no es tanqui el mercat a mitjanit el club es mogui amb precisió i encert i li porti els jugadors ofensius que fa temps que demana. En aquest sentit, ahir va tornar a deixar clar que necessita reforçar la davantera amb un parell futbolistes experimentats a Segona A que donin equilibri a la plantilla. Una petita pua per al director esportiu, Quique Cárcel, que està treballant contra rellotge per enllestir la plantilla.

Un dels que poden convertir-se avui en nou jugador del Girona és Juanpi Añor. El mitjapunta veneçolà, de 26 anys, ha quedat lliure de contracte després ser inclòs a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha fet el Màlaga. Juanpi va ser un dels jugadors destacats de l'Osca a Primera fa dues temporades a les ordres de Francisco. Un altre dels jugadors que hauria d'arribar és el davanter argentí Nahuel Bustos. El seu club, Talleres de Còrdova, i el Manchester City ultimen el traspàs del jugador, de 22 anys, que arribaria cedit al Girona. Galarreta (Mallorca) i Azeez (Granada) són dues de les opcions que més agraden per reforçar el pivot.

A banda de les noves incorporacions, els despatxos de Montilivi tenen la carpetes de sortides també ben obertes. L'adeu del capità Àlex Granell és opció ben real i, a l'espera que es concreti un acord a tres bandes, tot sembla indicar que ahir va disputar els últims minuts defensant l'escut del Girona. Gairebé van ser quinze i sense públic a l'estadi, impedint que el jugador amb més partits al futbol professional vestint la samarreta blanc-i-vermella s'acomiadi com mereix de l'afició. L'Alabès de Machín i l'Eibar l'han temptat però una altra opció que té Granell sobre la taula és el Bolívar. El capità decidirà avui i tampoc és de descartar una fórmula semblant a la de Bernardo amb una ampliació de contracte amb rebaixa de sou inclosa.

Cada minut que passa deixa més a prop la continuïtat de Cristhian Stuani al Girona, però a hores d'ara tampoc és cap realitat. El killer vol quedar-se i continuar liderant el projecte blanc-i-vermell sempre que no aparegui una oferta sucosa abans de mitjanit. La pobra imatge que va transmetre ahir l'equip no ajuda, malgrat que la voluntat hi és i Cárcel ha destinat tots els esforços per retenir-lo. Sport el situava ahir altre cop a l'òrbita de l'Espanyol en una rocambolesca operació que duria Puado, Campuzano -que agrada i molt a Cárcel- i Lozano a Montilivi.

El club podria valorar l'adeu de centrals que estan a la rampa de sortida com Alcalá o Bueno perquè no s'han guanyat la confiança de Francisco. Si es concreta alguna a l'eix, Luis Hernández (Màlaga), seria l'alternativa. Difícil tenint en compte el poc marge de maniobra que queda. També el Cadis continua insistint per Jairo, que, depenent dels jugadors que arribin avui, tant el Girona com el jugador podrien veure amb bons ulls la sortida cap al Carranza.

A l'espera que es concretin avui una bona colla de moviments per perfilar la plantilla, Francisco esta obligat a recórrer al planter per completar les convocatòries i per buscar alternatives durant els partits. Pau Víctor i Ibra Kebé ja van tenir minuts a Gijón i ahir va debutar Adrián Turmo. El balear va debutar a la Lliga amb el primer equip, després d'haver participat durant la pretemporada. Tots tres donen esperança de cara al futur però alhora posen de manifest la problemàtica que té Francisco minvat d'efectius.