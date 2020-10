«Necessitem gent amb experiència que pugui competir des del minut 1 a Segona»

Resignat amb el resultat però sobretot amb l'escenari actual està Francisco. El tècnic lamentava la desfeta i definia el 0-1 com un error que no es pot cometre, però va anar més enllà, criticant la situació de la plantilla, a mig fer quan el mercat és a punt de tancar-se. «Necessitem jugadors experimentats, amb partits a Segona A i que puguin competir des del minut u», demanava, tot demostrant que, amb el que hi ha ara mateix, lluitar per alguna cosa que sigui més enllà de la permanència és una utopia que ell mateix ni es creu.

preocupació

? «El que més em preocupa són les dues derrotes. És clar que l'inici no és el desitjat i en tots els sentits. Tampoc hem merescut perdre ni de la manera com ho hem fet, amb aquest gol desafortunat. I respecte a la plantilla, el que teníem és el que ara mateix hi ha. No puc enganyar. La situació, com avançava durant la prèvia, és la que és. Amb problemes de lesions i gent que no està per competir. Esperem que demà (avui per al lector) es tanqui el termini i veurem com queda la plantilla».

el gol encaixat

? «Muric ja va jugar la setmana passada i és un porter que s'està entrenant molt bé. Lògicament, el gol és un error perquè no hi havia cap situació de perill. No sabem què és el que li ha pogut passar. Tampoc hi he volgut incidir gaire durant el descans. Ni sé si l'ha afectat o no a la segona part perquè no li han xutat gaire. El que està clar és que errors així en aquesta categoria et condemnen. Com he dit, és una derrota que ens fa mal. Ens hem d'aixecar aviat, això avança i hi ha equips que ja porten quatre partits. Nosaltres dos i cap punt a favor, quan hi ha rivals que en tenen deu. Hem de pensar en el proper entrenament i veure com es tanca demà el mercat i quina és la plantilla que tindrem».

reforços

? «En aquest sentit vull ser optimista, no puc ser-ho d'altra manera. El que vull és el millor equip possible a partir d'aquest dimarts. En això està treballant la direcció esportiva. Confio plenament que arribaran jugadors, sobretot en la línia d'atac. Estic molt agraït per l'esforç d'en Turmo, Pau Víctor i també Ibra. Però ens falta gent que ens aporti a dalt. Futbolistes experimentats, amb partits a Segona, que ens aportin des del minut u. No podem esperar una altra cosa».

càstig per muric?

? «Ha tingut un error, però ja se'n va amb la seva selecció. No soc un entrenador que li agrada castigar. El que intento és que juguin els millors cada partit. No serà a Leganés, així que haurà de jugar un altre company sí o sí».

objectiu temporada

? «Tothom ha vist la convocatòria. Ara l'objectiu és construir un bon equip. Només han jugat dos futbolistes del dia de l'Elx, Stuani i Samu. És un grup diferent i ara l'hem de reconstruir. L'objectiu el posarem quan hi siguem tots i tinguem una plantilla competitiva. Dir ara que jugarem o no el play-off... Hi ha rivals que estan molt més rodats, que fa més temps que treballen. Nosaltres anem a remolc per tot el que hem viscut, arribant fins la final de la promoció i perquè ens hem plantat així en l'últim dia de mercat».

fuenlabrada

? «Si duu 10 punts de 12 és perquè està capacitat i fa les coses molt bé. Té jugadors que poden ser desconeguts per a la majoria però que jo ja sabia que ho farien bé. El treball del seu entrenador és fantàstic. Saben a què juguen».

anàlisi de partit

? «Ens ha costat bastant. És veritat que el partit estava controlat i no hi havia massa situacions d'àrea, tret d'una rematada de Gumbau a la primera part. L'error en el 0-1 ens ha condemnat massa perquè era el final de la primera part. A la segona hem volgut buscar més espais i ells s'han tancat. S'ha vist que no és el Girona que nosaltres volem, sinó que necessitem millorar moltíssim. Ho intentarem fer a partir del dimarts. Serem l'equip que vulguem ser i que busquem».

lesions

? «Juanpe va patir un problema a l'adductor en la sessió d'ahir (abans-d'ahir per al lector). No és massa greu i veurem quina és l'evolució. Couto és un nano que ha arribat fa poc, des del passat mes de març que no competia. Li està costant molt el dia a dia. Quan se li posa una mica de càrrega no l'aguanta. Amb ell encara hem d'esperar una mica perquè rendeixi al nivell que exigeix la categoria».