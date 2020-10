Àlex Granell fitxa pel Bolívar

Àlex Granellha deixat de ser aquesta tarda jugador del Girona. Sis temporades i 233 partits després, el gironí ha arribat a un acord per a rescindir els dos anys que li restaven de contracte encara a Montilivi. El ja excapità blanc-i-vermell jugarà a partir d'ara al Bolívar, propietat d'uns dels principals accionistes del Girona, Marcelo Claure. L'acord, que feia dies que es cuinava, ha arribat finalment avui, després de resoldre tota la paperassa.



Després de formar-se al planter i voltar per un grapat d'equips, Granell va tornar a Montilivi l'estiu del 2014 de la mà d'Oriol Alsina procedent del Prat, que acabava de baixar de Segona B a Tercera. Sense fer fressa i ni tenir el nom d'altres companys de l'equip, el gironí va encomanar-se al sentiment i les ganes de triomfar al futbol professional per guanyar-se ràpidament un lloc a l'onze i convertir-se en un dels referents de club. A Montilivi, Granell hi ha viscut de tot, moltes decepcions com els ascensos frustrats del 2015, 2016 i el del curs passat i el descens del 2019, però també l'alegria de l'ascens a Primera del 2017. Ara, sis anys després d'arribar, fa les maletes per emprendre una nova aventura professional.



Granell s'ha acomiadat de l'afició a través d'un vídeo que el Girona ha difós a les xarxes socials