L'adeu de Jairo, Alcalá i Zeballos tanca l'operació sortida a Montilivi

Si bé Francisco havia llançat el diumenge un missatge prou clar tot demanant fitxatges, el primer que va fer el club durant el dia d'ahir, l'últim del mercat, va ser mantenir la porta de sortida ben oberta. Malgrat que la prioritat era la d'incorporar futbolistes, la tarda va anar avançant i les úniques novetats que arribaven des de Montilivi s'havien de col·locar en el capítol de baixes. Fins a tres jugadors van abandonar el vestidor per buscar-se les garrofes lluny de Girona. Tant Joaquín Zeballos com Jairo Izquierdo no vestiran de blanc-i-vermell com a mínim aquesta temporada. Tampoc Pedro Alcalá, que tanca així una etapa ben llarga.

Zeballos va ser el primer. De 23 anys, no ha explotat i el club espera que acumuli minuts en un altre equip. En aquest cas, el Barça B. Baixa un esglaó a l'espera que com a blaugrana tingui més participació de la que ha acumulat en aquesta etapa en clau gironina. Fitxat el passat mes de març després d'atipar-se a fer gols al seu país, el dia de la seva presentació el director esportiu, Quique Cárcel, ja demanava paciència i explicava que el seu fitxatge no era ni de bon tros per treure'n un rendiment immediat, sinó perquè madurés i amb el temps fos important per l'equip. Per això va signar un contracte ben llarg, fins el 30 de juny del 2024. De moment, se l'ha vist ben poc. Cinc partits la passada temporada i 12 minuts en aquesta, els que va disputar en la jornada inaugural al camp de l'Sporting. Cap gol ni tampoc cap detall de qualitat. Francisco ni de bon tros el veu com una competència interessant per a Cristhian Stuani i el club, en consonància amb l'àrea esportiva i el cos tècnic, decidien que el millor per a totes les parts implicades era buscar-li una sortida. Zeballos marxa al Barça B i ho farà cedit aquesta temporada. Jugarà a Segona B sota les ordres de García Pimienta i podria debutar aquest mateix dissabte en l'amistós contra el Cornellà.

Si baixa una categoria l'atacant, en puja una altra Jairo Izquierdo. L'extrem havia participat molt més que no pas Zeballos, però també se li ha obert la porta de sortida. En aquest cas, per marxar cedit al Cadis deixant enrere més de 40 partits oficials amb els gironins, superant la barrera dels 2.000 gols però sense haver vist porteria. Fitxat l'estiu del 2018 procedent de l'Extremadura, equip amb el qual va aconseguir l'ascens a Segona A convertint-se en un pilar important d'aquell equip, a Montilivi no hi va tenir cabuda el seu primer any i marxaria de préstec al Cadis, que el va rebre amb els braços oberts i on hi va col·leccionar 34 partits. La seva experiència va ser prou positiva i la sintonia amb Álvaro Cervera va ser bona. Tant com per repetir l'experiència, en aquest cas a la Primera Divisió. Jairo té contracte fins el 2022 però l'operació inclou una opció de compra.



Alcalá, punt i final

Ja a la nit, torn per a Pedro Alcalá, que rescindia l'any que li quedava de contracte i posava el punt i final a una història que començava el 2015, quan el Girona pagava 150.000 euros al Llagostera pel defensa . Cinc anys, 143 partits i 8 gols després, els seus camins es tornen a separar i el central firma pel Cadis (dos cursos i un opcional), pel que tindrà l'oportunitat de tornar a la màxima categoria del futbol estatal.