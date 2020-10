Stuani i Granell es queden

La continuïtat de Cristhian Stuani, que viurà la quarta temporada a Montilivi, és segurament la millor notícia d'un mercat d'estiu 2020/21 que ha deixat al descobert l'alarmant falta de planificació que hi ha ara mateix al club. Un davanter pel qual sospirarien un bon grapat d'equips de Primera opta per continuar a Segona i, vist el panorama, sabent que les possibilitats de lluitar per tornar a l'elit s'han reduït de manera exponencial. L'interès del Celta ahir a la tarda va tenir en vetlla el club i l'afició, però finalment no hi va haver res. Ni dels gallecs ni de l'Espanyol, amb qui també se l'havia relacionat, ni de cap altre equip. Amb contracte fins al 2023, Stuani seguirà al Girona com a mínim fins al gener. Aquesta setmana havia de ser a Montevideo per concentrar-se amb la selecció d'Uruguai però se li ha detectat una lesió. Segons el comunicat mèdic de la Federació, va acabar el partit contra el Fuenlabrada amb una inflamació al genoll dret. Els metges li han recomanat repós i tractament amb analgèsics. Es perdrà igualment el Leganés-Girona.

Malgrat el que s'ha escrit, Stuani mai havia tingut clar marxar perquè com ha explicat més d'una vegada, tant ell com la seva família, es troben molt a gust aquí. Equips de Primera com l'Osasuna s'hi havien interessat, però el sou que demanava, cinc milions bruts, ha fet tirar enrere tots els pretendents. L'últim que va provar fortuna va ser el Celta. Com que no va aconseguir una rebaixa del salari, ja no va seguir fent més intents. Stuani va arribar al club l'estiu de 2017, per l'estrena a Primera, i de seguida el seu rendiment va ser superb. Dos gols el dia del debut a l'elit (contra l'Atlètic, 2-2), i un total de 21 aquell curs amb Machín d'entrenador. La següent temporada, amb Eusebio, en va marcar 20 més, sense poder evitar el descens. L'estiu passat era a totes les travesses per sortir, però es va quedar per liderar un projecte que va tornar a fer figa, deixant escapar l'ascens directe, i que també va fallar en la final del play-off contra l'Elx. Stuani farà 34 anys dilluns que ve. Ho hauria d'haver celebrat en concentrat amb la selecció d'Uruguai, amb qui tenia dos partits de classificació pel Mundial, però està lesionat.

L'altre jugador que ha estat a punt de marxar i que, finalment, seguirà, és Àlex Granell. El migcampista ha estat molt i molt a prop de marxar a viure una aventura a l'estranger, al Bolívar, propietat de Marcelo Claure, l'últim soci accionista que ha entrat al Girona. Finalment no hi va haver acord a l'hora de rescindir el contracte que uneix el gironí amb el club fins al 2022.

A Montilivi, des del 2015 (hi va arribar de la mà d'Oriol Alsina), Granell és el futbolista que més partits ha disputat amb el Girona en el futbol professional, superant un altre històric com Migue. Porta 233 partits. Aquesta temporada l'havia començat com a suplent, una circumstància que ja feia sospitar que podría estar a prop de la sortida. Al final va jugar dues estones, a Gijón, i diumenge davant del Leganés. Granell és un dels jugadors amb la fitxa més alta i el club no veia malament que marxés per poder equilibrar els números.