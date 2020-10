Un adeu amb empremta

Àlex Granell va deixar ahir de ser jugador del Girona. Sis temporades completes i 233 partits després, el gironí va arribar a un acord per rescindir els dos anys que li restaven de contracte encara a Montilivi. El ja excapità blanc-i-vermell jugarà a partir d'ara al Bolívar, propietat d'uns dels principals accionistes del Girona, Marcelo Claure, i que li garanteix les mateixes condicions econòmiques que tenia aquí. Mentre les tres parts negociaven, Granell ha continuat entrenant i participant dels dos partits jugats fins ara tot i saber que el seu futur era lluny de Girona. L'acord, que feia dies que es cuinava, va arribar ahir, després de resoldre tota la paperassa, i permetrà que Granell jugui a La Paz dues temporades i tingui la possibilitat de fer-ho una tercera a l'Inter de Miami, propietat també de Claure. Amb l'adeu de Granell, el Girona aconsegueix alliberar una bona quantitat de massa salarial i ajustar-se al nou límit d'enguany. També consolida el desmantellament d'un projecte.

Després de formar-se dels 5 fins als 16 anys al planter blanc-i-vermell i voltar per un grapat d'equips (Sàbat, Farners, Palafrugell, Banyoles, Llagostera, Manlleu, Olot i Cadis), Granell va tornar a Montilivi l'estiu del 2014 de la mà d'Oriol Alsina procedent del Prat, que acabava de baixar de Segona B a Tercera. Sense fer fressa i ni tenir el nom d'altres companys de l'equip, el gironí va encomanar-se al sentiment i les ganes de triomfar al futbol professional per guanyar-se ràpidament un lloc a l'onze, convertir-se en un dels referents del club i acabar sent-ne el capità a Primera. Una història de superació i esforç que ha estat equiparada, pel mateix protagonista, a un conte de fades.

A Montilivi, Granell hi ha crescut com a professional i ha viscut tot allò que somiava quan militava al planter de l'entitat. Té marcat com un dels millors records el dia del seu debut a Segona A contra el Racing (1-0) un curs 14-15 per emmarcar on un equip fet de retalls i amb moltes penúries va fer 82 punts i va quedar-se a les portes de l'ascens per culpa del fatídic desenllaç del partit del Lugo. Un any després (15-16), Granell i el Girona tornarien a viure una altre desencís en perdre la final del play-off a Montilivi contra l'Osasuna. A la tercera aniria la vençuda i Granell va poder celebra com tocava l'ascens a Primera per primera vegada a l'història el 2017 després del memorable 0-0 contra el Saragossa. La festa va ser apoteòsica i Granell, per ser de la terra, va ser un dels que la va viure més intensament. Ja a la màxima categoria, Granell va presumir de Girona arreu dels camps durant la primera i memorable temporada amb Machín (17-18). A la segona però i malgrat la victòria al Bernabéu (1-2) i l'empat al Camp Nou (2-2) va veure com l'equip es fonia al tram final i acaba baixant a Segona.

L'estiu passat, i malgrat comptar amb ofertes per continuar a Primera, Granell va decidir quedar-se a Montilivi per intentar tornar l'equip a la màxima categoria. «El cor em demana que em quedi», va dir. La temporada 19-20 va anar de menys a més i l'equip, de la mà de Francisco, es va plantar a la final del play-off per pujar contra l'Elx. Altre cop, però, un gol en l'afegit dels il·licitans va frustrar l'ascens. Amb una fitxa heredada de l'època de Primera i el club amb un límit salarial molt més ajustat, els camins de Granell i el Girona estaven destinats a separar-se. Ahir es va confirmar i les xarxes bullien per acomiadar un emblema. El gran capità.