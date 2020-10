Brasil sub20 convoca Couto, que es perdrà 4 partits de Lliga aquest mes

L'entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, que no pot comptar pel partit de dilluns a Leganés amb Muric i Ramalho, convocats amb les seves seleccions (Kosovo i Angola) i està pendent de l'estat físic d'Stuani i Juanpe, veu com el Virus FIFA l'ataca altre cop. Brasil ha citat Yan Couto per dos amistosos de preparació pel campionat sud-americà de la Conmebol sub20.

Couto està convocat des del dia 21 d'aquest mes fins el 31 i per tant es perdrà els partits Lugo, Castelló, Cartagena i Almeria. La competició es disputarà durant el febrer i si Couto és convocat, es tornaria a perdre una bona colla de partits.