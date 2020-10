Nahuel Bustos: «Hi ha Stuani, així que espero que puguem jugar plegats»

Nahuel Bustos és conscient del salt que ha fet a la seva carrera esportiva, després de fitxar sobre la botzina pel Manchester City. El davanter argentí, de 22 anys, viurà la seva primera experiència europea al Girona, on ha aterrat en qualitat de cedit procedent del Talleres de Córdova. "És un somni estar al Manchester City i lluitaré per fer-lo realitat", va assegurar el futbolista en una roda de premsa als mitjans argentins que va servir per acomiadar-se de casa seva.

Internacional olímpic, Bustos és un davanter ràpid i versàtil que pot actuar tant en solitari com al costat d'un altre 9. Ràpidament va recordar-se de Cristhian Stuani "que la temporada passada va fer 31 gols i espero que puguem jugar plegats".

L'argentí també va comentar que "és una sort tenir a Leo Messi a prop" i que si se li dona "l'oportunitat" anirà a "veure'l". "Segons el que he estat veient, el Girona és un club molt maco amb història. Intentaré aportar a l'equip des d'on em toqui per aconseguir l'objectiu de l'ascens", va dir.



L'arribada a Montilivi

El traspàs de Bustos al City està generant diverses discrepàncies entre el Talleres i la Lliga argentina. Segons el diari argentí Mundo D, el davanter ha de rebre el permís internacional en les properes hores per poder jugar al Girona. La sol·licitud va arribar dimarts a la tarda a la Federació Argentina, que apunta que és "a prèstec sense càrrec i sense opció" fins al 30 de juny de 2021 a favor del club de Montilivi. El Talleres va manifestar que l'acord consta de dues parts. El City pagarà 6,5 milions a canvi del 65% dels drets del futbolista i després la fitxa a la Lliga argentina.