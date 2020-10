Una última peça per completar la plantilla

El ruix final de la nit del dilluns, amb fitxatges sobre la botzina, ha de tenir continuïtat. La revolució iniciada setmanes enrere a Montilivi, tímida al principi però desfermada aquests dies, es tancarà avui. Falta un darrer retoc. L'última cara nova, la que ha de completar el trencaclosques de Francisco, qui ara està per veure si quedarà o no satisfet amb el que tindrà entre mans. Dilluns, amb la lluna presidint el cel, es tancaven les arribades de Nahuel Bustos, Yoel Bárcenas i Sebastián Cristóforo, aquesta a les 00.25. Tres cares més que necessàries, veient el reguitzell de baixes. La darrera, anunciada ahir a mitja tarda, quan es va confirmar l'adeu del capità Àlex Granell, que provarà fortuna a Bolívia tancant una etapa gloriosa a Montilivi. Rentat de cara de dalt a baix al vestidor. Però no encara complet. Avui, si res es torça, el club espera lligar la darrera incorporació. El mercat està tancat i barrat, i no s'obrirà fins al proper mes de gener, però la normativa permet inscriure jugadors a l'atur. N'hi ha encara uns quants i de llaminers, pel que la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel encara no ha decidit tancar la paradeta. El desig és fer-ho al llarg del dia d'avui. Una operació està en marxa i gairebé enllestida, però manca encara perfilar els darrers serrells.

Està per veure ara quina posició decideix reforçar el Girona, que ha viscut una autèntica metamorfosi si se'l compara amb el d'aquesta darrera temporada. Sobretot moltes baixes, però també cares noves, més que necessàries. Algunes d'elles, encara per arribar. Mentre que Yoel Bárcenas passava ahir la revisió mèdica i s'incorporarà el més aviat possible per treballar a La Vinya, es continua a l'espera de rebre tant Bustos com Cristóforo. El temps juga en contra perquè dilluns toca visitar el Leganés i la situació no és la ideal: dues derrotes han encès les primeres alarmes i les baixes són a l'ordre del dia, ja sigui per lesió o pels compromisos internacionals.



Un grapat de canvis

Com que els resultats manen, i aquesta màxima és infalible, caldrà esperar per argumentar amb tots els ets i uts si la planificació esportiva d'aquesta temporada ha sigut encertada o si per contra es mereix un suspens com una casa de pagès. De moment, les valoracions només poden ser del tot objectives i, d'entrada, queda clar que a Montilivi hi ha hagut una autèntica revolució. La plantilla ha canviat, i de quina manera, en poc més d'un mes. Primer, a foc lent i sense pressa. Ha sigut al ruix final quan els moviments s'han anat amuntegant, un darrere de l'altre. Respecte al passat estiu, aquest equip és un altre. Un de ben diferent. Per noms i també per com està estructurat. Si llavors hi havia fons d'armari i totes les posicions estan doblades, ara el nombre d'efectius ha minvat i està per veure si Francisco té cobertes totes les zones del camp. El mateix entrenador, quan va arribar a la banqueta tot acabant el mes de juny, es feia càrrec d'un vestidor amb 24 fitxes. No n'eren 25 perquè Brandon Thomas s'havia lesionat de gravetat uns mesos enrere; tot i això, Valery treballava en dinàmica del primer equip ja recuperat malgrat tenir fitxa del filial. De jugadors no li'n faltaven. Ara la història és una altra. Tancada la finestra per fer operacions, i amb l'única possibilitat de signar jugadors a l'atur, el Girona disposa ara mateix de 21 futbolistes a la primera plantilla. Sense comptar és clar, amb els joves del filial que tant de protagonisme han tingut fins ara i que de ben segur hauran de donar un cop de mà les properes setmanes i mesos: Pau Víctor, Adrià Turmo i Ibra Kebe. Ni tampoc amb el fitxatge que s'espera, el que elevarà la xifra fins els 22.

Des que el passat 23 d'agost el somni de l'ascens s'esvaïa i ho feia de la manera més cruel, fins a 16 jugadors han deixat el club. De motius i fórmules n'hi ha per triar i remenar. Des dels cedits que tornaven als seus respectius equips per buscar-se la vida fins les rescissions, passant també per aquells futbolistes que el Girona ha sigut capaç de vendre. Ja no hi són Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Àlex Granell, Borja García, Asier Riesgo, Ignasi Miquel, Brian Oliván, Jozabed Sánchez, Jonatan Soriano, Brandon Thomas ni Christian Rivera. Tampoc Johan Mojica (Atalanta), Jairo Izquierdo (Cadis), Àlex Gallar (Cartagena), Pape Diamanka (Albacete) i Joaquín Zeballos (Barça B), tots ells encara amb contracte en vigor però que al no entrar en els plans del cos tècnic o forçats per la necessitat de quadrar números han acabat prestats a d'altres clubs.

Davant d'una esbandida d'aquesta magnitud, són onze els jugadors que han acceptat ser fidels al seu contracte tot quedant-se per vestir de blanc-i-vermell com a mínim un any més. És el cas del porter Juan Carlos; els defenses Santi Bueno, Jonás Ramalho i Juanpe Ramírez; els migcampistes Gerard Gumbau, Aday Benítez, Samu Sáiz i Valery Fernández; així com el davanter Cristhian Stuani. També Jordi Calavera, a Montilivi el curs passat cedit per l'Eibar però ara ja en propietat del Girona després de rescindir setmanes enrere el vincle que l'unia al conjunt d'Ipurua. Aquí s'hi uneix el porter José Suárez, al club des de fa tres estius, però ara ja amb fitxa del primer equip disposat a pencar de valent per guanyar-se el lloc.

Com que amb només onze peces no hi ha res a fer, era indispensable aprofitar el mercat per fitxar. Les cares noves han anat caient, a poc a poc, fins a l'embranzida final d'aquesta setmana per intentar quadrar i compensar la plantilla. Els joves Arijanet Muric, Pablo Moreno i Yan Couto han aterrat del Manchester City, club que també ha adquirit part dels drets de l'argentí Nahuel Bustos, amb passat al Talleres, una altra de les novetats. Tots ells cedits, com també Enric Franquesa (Vila-real), Monchu (Barça B) i Yoel Bárcenas (Cancún). Els únics fitxatges, els del defensa Antonio Luna i el migcentre Sebastián Cristóforo. Tot pendent també del que passi avui, en la que es planteja com la darrera operació abans de donar el mercat per tancar i barrat. A tot això, torna Bernardo Espinosa, prestat l'any anterior a l'Espanyol, el que se'l considera també una incorporació respecte la darrera temporada. Deu novetats que en les properes hores en seran onze. Suficient per afrontar la temporada? Això està per veure.