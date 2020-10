El davanter Mamadou Sylla és l'escollit per completar la plantilla

Quan Quique Cárcel s'enamora d'un jugador i sap que pot oferir rendiment al Girona no para fins que aconsegueix incorporar-lo. Ha passat ara amb Seba Cristóforo, va passar amb Marc Gual i també al gener passat va estar a punt de fer-ho amb Pol Llonch. Una altra vella pretensió del director esportiu del Girona era el davanter senegalès, resident a Granollers des dels 6 anys, Mamadou Sylla. Després de tres intents fallits, Cárcel aconseguirà que Sylla sigui nou jugador del Girona. Ho farà com a agent lliure després que aconseguís desvincular-se del Gent dilluns mateix. Amb passat al planter del Barça i de l'Espanyol, amb qui va arribar a fer el salt al primer equip, Sylla ha passat també pel Racing de Santander, pel futbol belga al KAS Eupen, Gent, Zulte Waregem i Sint Truiden i per l'Orenburg rus. Ara, amb 26 anys, el vallesà aterrarà a Montilivi per oferir una alternativa més en atac a Francisco Rodríguez. El jugador ja és a Girona i l'acord és total entre les parts a l'espera de resoldre un darrer tràmit perquè l'anunci sigui oficial.

Ràpid, potent i explosiu, Sylla no és cap extrem com reclamava Francisco, però sí que és un davanter que pot caure a les bandes i sortir amb velocitat al contracop. Els intents de seduir Sylla perquè vingués al Girona van començar la temporada 2015-16. El vallesà ja feia un parell d'anys que despuntava a l'Espanyol B i fins i tot havia tastat la Segona A al final del curs 14-15 amb una cessió al Racing de Santander (11 partits i 3 gols). Cárcel, que l'havia patit amb l'Hospitalet, el volia tant sí com no però al final va decidir continuar al primer equip de l'Espanyol a Primera (21 partits i cap gol). El Girona també ho va provar al mercat d'hivern, però no hi va haver manera que sortís de Cornellà. L'estiu del 2016, el màxim responsable esportiu del Girona va tornar a trucar la porta de Sylla i fins i tot es va especular amb la possibilitat que el Manchester City el fitxés i el cedís a Montilivi. Tanmateix, el granollerí va optar per acceptar una cessió al KAS Eupen de la Primera de Bèlgica (16-17). El balanç va ser excel·lent (35 partits i 12 gols i l'Eupen en va quedar tan content que va comprar-lo en propietat el 2017 per 2,3 milions d'euros.

Aquell mateix estiu, l'Eupen el va traspassar a un equip més gran de Bèlgica com el Gant, que en va pagar 3'8 milions. A partir d'aquí la progressió de Sylla va frenar-se de cop. Amb el Gent només va fer un gol en 28 partits (17-18) abans de començar un reguitzell de cessions a la lliga belga primer i a l'Orenburg després, sempre amb uns números més aviat discrets. La primera cessió va ser el curs 18-19 al Zulte Waregem (14 partits i 1 gol) en un any en què l'acabaria al Sin Truden on sí que va veure força porteria (13 partits i 4 gols) sobretot a l'Europa League. El curs passat (19-20) va tornar al Gent, amb qui només va jugar partit a la primera volta abans de ser cedit altre cop, en aquest cas, a l'Orenburg rus (5 partits i cap gol).

Al Girona, Sylla tindrà una revàlida per demostrar que no s'ha oblidat de com fer gols. Amb ell, Bustos i Stuani, Francisco disposa de tres davanters centres. Per contra, el tècnic andalús veu com les bandes queden un xic coixes, sobretot arran de la cessió de Jairo Izquierdo al Cadis. Yoel Bárcenas, Valery Fernández i Aday Benítez són els únics homes específics de banda de què disposa el Girona.