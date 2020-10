El fitxatge de Granell impacta a Bolívia

Les llàgrimes d'Àlex Granell acomiadant-se dimarts, entre sanglots, dels seus companys al vestidor del Girona han arribat fins i tot a Bolívia, on el seu fitxatge pel Bolívar era un dels impactes destacats ahir en la majoria de diaris. «Entre llàgrimes, així es va acomiadar Àlex Granell del Girona», tuitejava Página Siete, incloent el vídeo que havia penjat el club amb aquell emotiu moment enregistrat a La Vinya. Entre els aficionats l'arribada del migcampista gironí va ser majoritàriament ben rebuda, sobretot per aquells més pròxims a la gestió de Marcelo Claure, el gran avalador de l'operació i l'encarregat de presentar el futbolista a La Paz. Ara, també hi havia qui li reclamava més reforços, sobretot per competir millor a la Copa Libertadores, d'on ja han quedat eliminats.

Página Siete recollia ahir les primeres declaracions de Granell com a futbolista del Bolívar: «Viuré aquesta etapa de manera molt passional i defensaré l'escut com es mereix. És una gran oportunitat, venen anys molt bons per al club. Competiré com es mereix la celeste i des de ja tenen un jugador que es deixarà l'ànima pel seu club». A Periódico Bolívia s'hi podia llegir un article titulat «L'estrella del Girona (escrivien Gironda per error), Àlex Granell, reforçarà el Bolívar», on es recollien les valoracions de Claure alabant el fitxatge. «Estic segur que Granell deixarà una petjada molt important a Bolívia, només falta veure el vídeo del seu comiat. Estic agraït a tota la gent que ens ha ajudat que l'Àlex es quedi dins del grup i ens ajudi a construir una gran organització», assegurava l'amo de l'equip bolivià i segon màxim accionista del Girona. Al seu Twitter s'hi podien llegir alguns comentaris de seguidors gironins, en resposta a les seves piulades elogiant Granell, lamentant l'operació perquè entenien que es debilitava el club de Montilivi.

En un altre diari, La Razón, qualificaven el migcampista gironí com «el referent» del Girona, recordant que Claure n'era un dels principals acionistes. L'escrit posava esment a ressaltar els «dots de líder, el temperament i l'esperit guanyador» d'Àlex Granell. A més recordaven que el nou futbolista del Bolívar, de 32 anys, havia disputat 302 partits oficials en la seva carrera i havia sigut un dels herois de l'ascens dels gironins a Primera el 2017.

«La sorpresa de Claure és l'espanyol Granell», titulava, per la seva banda, El diario. En un dels articles més complerts, s'explicava que el jugador arribaria «en els propers dies» a La Paz «per integrar-se a la feina en l'Acadèmia». El gironí no podrà participar en el darrer partit de la Copa Libertadores (21 d'octubre a casa contra Guaraní), «però és possible que sigui habilitat per disputar la Copa Sudamericana en cas que els celestes obtinguin la classificació com a tercers de grup».

També es recordava que l'exjugador del Girona «ve amb ritme de competició perquè diumenge passat es va enfrontar al Fuenlabrada (0-1) en la quarta jornada de la lliga espanyola. Va ingressar al camp els darrers 10 minuts, en el que va ser el seu comiat de l'equip gironí».

Segons Oxígeno, l'arribada de Granell al Bolívar va ser «una grata sorpresa del president, Marcelo Claure, als seus aficionats. El magnat havia piulat amb intriga, la matinada de dilluns a dimarts, que se n'anava a dormir tranquil perquè l'endemà farien un gran fitxatge. Era Granell. Qui també va voler donar la seva benvinguda al gironí va ser Álvaro Rey, exjugador de l'Alcorcón i del Mirandés que ara juga al Bolívar: «Molt content de compartir equip amb algú com tu. Estic segur que aconseguirem coses maques», va piular.