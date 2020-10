LaLliga passa el Leganés-Girona a diumenge per imposició de la Federació

El Leganés-Girona ha canviat aquesta tarda de dia i hora. Previst inicialment pel proper dilluns a les 18.30, LaLliga l'ha acabat traslladant al diumenge a les 4 de la tarda per imposició de la Federació, que continua vetant les jornades fora dels caps de setmana. Els altres dos partits que també s'havien de disputar el dia 12, que a més a més, és festiu, també es jugaran diumenge: el Saragossa-Albacete (18.00) i el Lugo-Mallorca (12.00).

Una setmana més la picabaralla entre Javier Tebas i José Luís Rubiales, entre la LaLliga i la Federació ha provocat canvis en els horaris del cap de setmana. El Girona ha sabut al migdia, per via federativa, que els prohibien jugar dilluns, i aquesta tarda LaLliga ha fet públic el nou horari. De moment encara no se sap quan es disputarà el següent partit de lliga contra l'Oviedo a Montilivi.

La Federació Espanyola, que prohibeix els partits en divendres i dilluns, havia programat precisament per aquest 12 d'octubre una jornada de la Copa Federació que ja s'ha afanyat a modificar. Ara els partits d'aquest torneig seran majoritariament entre dissabte i diumenge, amb el dubte de quan podrà jugar-se el Llagostera-Ejea. Els blaugranes tenen demà la final de la Copa Catalunya contra l'Hospitalet i han demanat a la Federació que els eximeixi de jugar el cap de setmana i els permeti fer-ho dimarts que ve.