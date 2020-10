Busto: «Espero que puguem jugar plegats amb Stuani»

Nahuel Bustos té previst aterrar entre avui i demà a Girona per començar la seva carrera a Europa. Incorporat del Talleres de Còrdova sobre la botzina pel City Football Group, el davanter argentí, de 22 anys, viurà la seva primera experiència lluny de l'Argentina a Montilivi, on ha aterrat en qualitat de cedit. «És un somni estar al Manchester City i lluitaré per fer-lo realitat», va assegurar el futbolista en una roda de premsa als mitjans argentins que va servir per acomiadar-se de casa seva. Bustos és conscient que al Girona hi és Stuani, però la competència no l'espanta. «La temporada passada va fer 31 gols i espero que puguem jugar plegats». «Segons el que he estat veient, el Girona és un club molt bonic amb història. Intentaré aportar a l'equip des d'on em toqui per aconseguir l'objectiu de l'ascens», assegura.

El traspàs de Bustos al City està generant algunes discrepàncies entre el Talleres i la Lliga argentina. Segons el rotatiu Mundo D, el davanter ha de rebre el permís internacional en les pròximes hores per poder jugar al Girona. La sol·licitud va arribar dimarts a la tarda a la Federació Argentina, que indica que és «a préstec sense càrrec i sense opció» fins al 30 de juny de 2021 a favor del club de Montilivi. Talleres va manifestar que l'acord consta de dues parts. El City pagarà 6,5 milions a canvi del 65% dels drets i també la fitxa a la Lliga argentina.

Mentrestant, Cristóforo i Bárcenas ja són a Girona i demà -avui l'equip descansa- s'entrenaran.