Cristóforo: «Vull aspirar al màxim amb el Girona»

El migcampista Sebastián Cristóforo ha sigut presentat aquest migdia a Montilivi. L'uruguaià, de 27 anys, arriba lliure després de desvincular-se del Fiorentina i signa per una temporada més una altra d'opcional en cas d'aconseguir l'ascens a Primera.

ESTAT FÍSIC

"Estic bé i content, amb il·lusió. Durant la pretemporada he estat entrenant amb l'equip (Fiorentina) i jugant partits amistosos. Fa molt pocs dies que sóc aquí. Estic content i serà una decisió del míster".



INTERÈS REITERAT DEL GIRONA

"Per diferents circumstàncies mai es va concretar fins ara. Sóc aquí i amb moltes ganes de començar. Ja fa uns anys que es fan molt bé les coses aquí. Stuani m'ha explicat coses molt bones del club. Volem aspirar al màxim. La segona divisió és llarga i molt complicada i caldrà anar pas a pas".



OBJECTIU PERSONAL

"Com sempre a la meva carrera, tinc molta il·lusió i ganes de continuar creixent i ajudar l'equip tant com pugui. El Girona té moltes coses positives i esperem que al final s'assoleixi l'objectiu".



GRANELL

"Coneixia què era l'Àlex per l'equip, la ciutat i el club. No vinc a substituir ningú, vinc a aportar les meves virtuts. Intentaré donar-ho tot per ajudar l'equip".



PLAY-OFF

"He vist molta qualitat, entrega i sacrifici a l'equip. I això és important. L'objectiu serà anar partit a partit. L'important és que hi hagi competència".



STUANI

"M'ha explicat que és un gran projecte. Em deia que les instal·lacions són de primer nivell i que és un club que lluita per ser el més enlaire possible".