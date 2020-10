La plantilla rebaixa el seu valor de mercat a la meitat respecte a fa un any

Quan la qüestió prioritària és que la pilota entri i que els resultats dictin sentència, els diners poden donar un bon cop de mà però mai arriben a ser determinants. Comptar les patacades que s'han endut pressupostos gegants és un exercici que es pot allargar durant una bona estona, però això no treu que el poder econòmic, si es té i se sap utilitzar, pot ser un factor determinant a l'hora d'aconseguir uns objectius marcats. A Montilivi, aquestes setmanes s'ha justificat obertament que un dels molts obstacles amb els que li ha tocat bregar al club ha sigut amb el sostre salarial establert per aquesta temporada, reduït respecte la passada. Tota la raó, però això no ha impedit construir una de les plantilles més cares de tota la Segona Divisió A. La quarta, que es diu ben aviat. Així ho estableix la prestigiosa web Transfermarkt, un dels termòmetres econòmics al món del futbol i que xifra el preu dels futbolistes, segons unes determiades variables.

Seguint el seu patró, l'actual Girona s'eleva fins els 35,20 milions d'euros. Parlant en present, el quart valor més alt. Només superat pel Leganés (40,65 milions d'euros), Almeria (50,80) i un Espanyol que es troba en una dimensió superior (81,10). La visió optimista i engrescadora perd pistonada si es compara amb els números de tot just fa un any, quan l'equip tornava de la Primera Divisió i tenia un munt de diners per gastar. Tant, que va fer una plantilla que valia una mica més del doble de l'actual: 73,50 milions d'euros. A l'hora de la veritat, malgrat l'avantatge pressupostari respecte tots els rivals, mai es trepitjaria les places d'ascens directe i l'Elx va impedir tornar a l'elit en l'últim partit de la darrera ronda de la promoció.

Realitats, les de d'aquest any i del passat, que no tenen res a veure amb els altres cursos a la Segona Divisió, quan el Girona amb prou feines podia atrapar els deu conjunts més cars del campionat. Només l'any que es va pujar, amb una plantilla valorada en 16,20 milions d'euros. Més enrere, aquell equip que es va salvar de miracle. El del curs 11/12, xifrada en 18,80 milions d'euros. Curiós és el cas de la temporada 14/15. Es va tancar amb 82 punts, cosa que mai havien fet els gironins ni tampoc han repetit. I ho van aconseguir amb la sisena plantilla més barata de tota la categoria, xifrada llavors amb 7,80 milions.