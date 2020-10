Problemes amb el trànsfer retarden l'arribada de Bustos

Problemes per al Girona. Un dels fitxatges que va fer l'equip dilluns a la nit durant els darrers minuts de mercat, Nahuel Bustos, encara no és a Girona. El davanter havia d'arribar ahir de l'Argentina i posar-se a les ordres de Francisco Rodríguez. Tanmateix, la Lliga Cordovesa de Futbol (LCF) ha paral·litzat la tramitació del trànsfer de Bustos cap al Girona perquè el seu club, Talleres de Còrdova, no hauria pagat el 2% que li correspon dels últims traspassos que ha fet.

En aquest sentit, la LCF, que depèn de l'Associació de Futbol Argentí (AFA) hauria denunciat tant el club com el seu president pels impgamanents. A més a més, La Lliga cordovesa no entén per què Talleres anuncia la cessió de Bustos al Girona i després fa pública la seva venda al City Football Group.