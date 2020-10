Francisco: «Stuani arrossega molèsties i Juanpe en té per diverses setmanes»

El Girona es retrobarà demà amb l'exentrenador Pep Lluís Martí a Leganés (16 hores) i no pas dilluns, com havia decidit LaLliga abans que la RFEF s'hi posés pel mig i canviés l'horari. Francisco s'ha mostrat crític amb les controvèrsies entre els dos organismes perquè "entorpeixen la feina dels altres". A banda d'això, el tècnic viatja aquesta tarda cap a Madrid allargant l'allau de baixes de la plantilla per les lesions, com la de Cristhian Stuani i Juanpe, o els internacionals, com Ramalho i Muric. Una jornada més, ha hagut de recórrer als joves del planter. Arnau ha entrat a la convocatòria i Santi Bueno, inèdit fins ara, serà titular.

CONVOCATÒRIA

"En Cristhian (Stuani) arrossega molèsties des del partit contra el Fuenlabrada. I en Juanpe fa dues setmanes va patir una lesió, encara té dolor i estarà diverses setmanes de baixa. Les baixes per les seleccions també s'han ajuntat en un partit important".

MERCAT

"Sabia que seria un mercat difícil perquè hi havia partits i clubs per sobre de nosaltres. Hem esperat fins a l'últim minut. Hi són els que volien ser-hi. Són quatre jugadors que ens vénen de meravella i estic molt content. S'han de posar a punt, però no hi ha excuses".

NAHUEL BUSTOS

"Demà arriba a Barcelona i estarà amb nosaltres. Ens fa molta falta i esperem que aviat es posi al servei de l'equip".

CANVI DE DATA

"Estem tenint problemes per preparar els partits i, a sobre, hi ha gent que entorpeixen la feina dels altres. No tenen cap mirament i ens falten al respecte. No sé qui és responsable, però això ha d'acabar ja pel bé del futbol. És hora que algú posi una mica de coherència i no passi més això que està passant".

EL LEGANÉS

"L'al·licient ha de ser per nosaltres. Ens enfrontem a un dels millors equips de la categoria i té jugadors de primer nivell. És un exemple igual que el Girona de la temporada passada. Enfrontar-nos a Pep Lluís Martí serà dur, però som professionals".



L'EQUIP

"El ritme de competició és diferent respecte als altres equips. Ens falta ser un equip de Segona, molt més competitiu. A Fuenlabrada teníem jugadors amb el cap a un altre lloc i això ens va passar factura. Tenim un rival dificilíssim com ho és el Leganés i intentarem aprofitar els espais, treballant en bloc i sent un equip competitiu".

ELS NOUS FITXATGES

"Acaben d'arribar. Hem treballat molt el que volem i no podem esperar més. Demà s'ha de veure un equip competitiu i ambiciós. No hem d'esperar que ens ajudi ningú més. No estic tranquil, però sí confiat en poder donar molta guerra encara".

ELS CENTRALS

"Santi Bueno està totalment preparat. No ha tingut l'oportunitat de competir, però està preparadíssim. Hi confiem plenament, demà sortirà d'inici. Tenim un internacional, un lesionat... Són quatre centrals fantàstic, s'han donat les circumstàncies però hem d'afrontar-ho. Bé l'Arnau I hi creiem. Si ha de jugar jugarà".

PABLO MORENO

"S'acaba d'incorporar per lesió. Fins a última hora donarem voltes a l'alineació. Ara també tenim en Mamadou (Sylla). Hi ha jugadors que no poden aguantar els 90 minuts i necessitem ser un equip molt equilibrat per competir contra el Leganés".