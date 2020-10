El Girona-Oviedo es jugara el diumenge 18 (20.30)

Serà un dia amb tres grans cites esportives a la ciutat. Al mati a Fontajau hi haura un Spar Girona-Saragossa (12.00) i a la tarda l'estrena del Bàsquet Girona a LEB Or contra l'Alacant (18.00). Aquests dos partits amb públic. Per tancar el dia, i a porta tancada, Montilivi acollirà el Girona-Oviedo (20.30), que s'emetrà per Vamos.





HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la jornada 6 de #LaLigaSmartBank. — LaLiga (@LaLiga) October 10, 2020

HORARIOS | Estos son los encuentros correspondientes a la jornada 7 de #LaLigaSmartBank. — LaLiga (@LaLiga) October 10, 2020

El Lugo-Girona de la jornada 7 es jugarà el dimecres 21 a les 19 hores.