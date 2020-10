Mamadou Sylla signa fins al 2022 i ja treballa a les ordres de Francisco

Mamadou Sylla ja és jugador del Girona. El club va fer oficial ahir a la tarda el fitxatge del davanter de Granollers, d'origen senegalès, per les dues pròximes temporades (2022). Després de tres intents fallits, Quique Cárcel ha aconseguit, doncs, que el davanter vallesà, de 26 anys i d'origen senegalès, es converteixi en nou jugador del club blanc-i-vermell. Sylla ha estat inscrit fora del termini màxim per fitxar perquè estava lliure de contracte un cop desvinculat del Gant belga i el Girona disposava de fitxes lliures. Ahir al matí, ja es va posar a les ordres de Francisco Rodríguez en el seu primer entrenament amb l'equip. Caldrà veure si el tècnic andalús hi compta per al partit de demà a Leganés. Sylla, que lluirà el dorsal 18, haurà fet tot just dos entrenaments amb l'equip, però les molèsties de Stuani i que Bustos no estigui disponible podrien obrir-li la porta a la convocatòria.

Amb passat al planter del Barça i de l'Espanyol, amb qui va arribar a tastar la Primera Divisió amb el primer equip, Sylla ha passat també pel Racing de Santander, pel futbol belga al KAS Eupen, Gant, Zulte Waregem i Sint Truiden i per l'Orenburg rus. Ara, amb 26 anys, el vallesà aterra a Montilivi per oferir una alternativa més en atac a Francisco Rodríguez. Ràpid i explosiu, Sylla és un atacant versàtil molt diferent de Stuani i que viu de la mobilitat. Format al planter del Granollers, el Barça el va captar amb 11 anys i es va estar al planter blaugrana -on va compartir tàndem ofensiu amb Gerard Deulofeu- fins als 17. Després de sortir del Barça va jugar un any al Mataró, on va signar uns grans números que li van valer el fitxatge per l'Espanyol. A Sant Adrià, Sylla va continuar creixent i cremant etapes -amb cessió inclosa a Segona A amb el Racing de Santander (2014-15)- fins arribar al primer equip el curs 2015-16 (17 partits i un gol).

Sense continuïtat a Cornellà, Sylla va decidir fer carrera a Bèlgica primer a l'Eupen, que després d'un primer any notable (35 partits i 12 gols) va comprar-lo per 2,3 milions i després el va vendre al Gant per 3,85. A Gant, però, Sylla mai va tenir continuïtat i els darrers anys ha anat de cessió en cessió al Zulte Waregem, Sin Truiden i el curs passat l'Orenburg rus amb poc encert de cara a porteria.