Yoel Bárcenas i Seba Cristóforo arriben atrets per l'ambiciós projecte del Girona

Amb prou feines han fet un parell d'entrenaments amb l'equip però tant Seba Cristóforo com Yoel Bárcenas n'han fet prou per veure que Girona serà un bon lloc per continuar les seves carreres. Els dos jugadors van ser presentats ahir com a nous futbolistes blanc-i-vermells després de ser incorporats el darrer dia del mercat. El pivot uruguaià, de 27 anys, arriba un cop desvinculat del Fiorentina després de jugar el curs passat cedit a l'Eibar. Ho fa amb ganes de correspondre tot l'interès mostrat per Quique Cárcel, que feia temps que l'empaitava per fitxar-lo. El charrúa signa per una temporada, que en seran dues si l'equip puja a Primera Divisió. Cristóforo, això sí, vol esquivar qualsevol comparació amb Granell. «No vinc a substituir ningú», deixava clar ahir. Per la seva banda, Bárcenas confessava que havia treballat pel seu compte durant les útlimes setmanes tot i que sense tocar pilota. El panameny aterra a Montilivi cedit pel Cancún mexicà i el Girona es guarda una opció de compra, que no és obligatòria en cap cas. Bárcenas, de 26 anys i que els dos últims cursos ha jugat a un bon nivell a l'Oviedo, és l'home escollit per cobrir els desitjos de Francisco de tenir un extrem ràpid. Cristóforo lluirà el dorsal 8 deixat per Jairo Izquierdo mentre que Bárcenas s'ha quedat el 23 de Diamanka.



seba cristóforo



Format al Peñarol i amb passat al Sevilla, Fiorentina, Getafe i Eibar, Cristóforo arriba a Montilivi per completar la nòmina de pivots amb Gumbau, Monchu i el jove Kebé. L'uruguaià és de característiques molt diferents als altres tres. De caràcter clarament defensiu, Cristóforo és un pivot posicional i recuperador. El nou jugador del Girona va explicar ahir que ha treballat i participat en partits amistosos amb el Fiorentina durant la pretemporada i que, per tant, arriba preparat per si Francisco hi compta demà. Això sí, Cristóforo va refusar qualsevol comparació amb Àlex Granell. «Sé del que ha suposat per l'equip, el club i la ciutat. No vinc a substituir ningú, sinó a aportar tot el que pugui».

«Per diferents circusmtàncies», Cristóforo no va poder ser jugador del Girona l'agost del 2018 i el gener passat. Ara després dels dos intents fallits, aterra a Girona, un club on «des de fa uns anys s'estan fent molt bé les coses», deia. Cristóforo ho sap perquè el seu compatriota Stuani n'hi ha donat bones referències. «M'ha explicat coses molt bones. Volem aspirar al màxim».



yoel bárcenas



Força menys rodat físicament ha arribat Bárcenas. L'extrem panameny va revelar ahir que ha treballat individualment fent feina de gimnàs i que s'ha cuidat però que fa temps que no toca pilota. És per això que, a diferència de Cristóforo, sembla difícil -no impossible- que entri a la llista per Leganés. Bárcenas va passar de puntetes al conflicte contractual que tenia amb el seu club Cancún i pel qual ell es considerava lliure. Al final, arriba a Girona cedit el club mexicà amb una opció de compra no obligatòria. «Era un tema un xic confús. Ara soc aquí i estic tranquil. Només penso en el Girona».

Bárcenas ha de ser l'extrem que tant reclamava Francisco durant les darreres setmanes. «Puc jugar per les dues bandes i aportar velocitat i profunditat. Tinc velocitat, arribada i gol», explicava durant la presentació. L'internacional panameny, mundialista a Rússia 2018, arriba després de dos anys a l'Oviedo (70 partits i 14 gols). «Conec la categoria i arribo a un projecte molt bonic amb la intenció de sumar», diu.