El Girona signa una victòria per a l'esperança

Els dubtes s'han esvaït de cop, amb una victòria de prestigi en un camp ben complicat. El Girona respira, apaga les alarmes i veu amb optimisme el futur immediat després d'imposar-se al camp del Leganés gràcies a un solitari gol de Mamadou Sylla. Malgrat les absències, l'equip català ha signat una notable actuació, sobretot en defensa, per sumar els tres primers punts de la temporada.

Obligat per les baixes i empès per les urgències, Francisco ha mogut fitxa i ha presentat un onze farcit de canvis, amb fitxatges de darrera hora com Cristóforo i Sylla d'inici. Aquest últim ha sigut un dels noms propis de la tarda, portant de corcoll la defensa local i movent el marcador trencant així amb la igualtat evident al damunt de la gespa. Fins el 0-1, que ha arribat passada la mitja hora de joc, les ocasions a banda i banda es comptaven amb els dits d'una mà i la possessió estava ben repartida. Més possessió potser pels visitants, que mica en mica s'han trobat més còmodes, un cop s'han expulsat la pressió del seu rival. Juan Carlos ha hagut d'aparèixer un parell de cops, quan Rubén Pardo ha executat una falta i ha enverinat un servei de cantonada ben dirigit a porteria.

Malgrat aquest parell d'arribades, el Leganés no ha inquietat ni de bon tros. Ha pogut jugar amb certa comoditat el Girona, ben organitzat al camp, amb Cristóforo i Gumbau en tasques defensives i Monchu, més alliberat, buscant connectar amb els homes més ofensius. Abans del gol, poc ha fet en atac el conjunt català, encara que se l'ha vist insistent, tot buscant arribar als dominis de Cuéllar. Sylla, molt actiu, s'ha inventat una bona centrada que ha refusat la defensa i poc després, entrant per un costat, ha connectat una passada massa fluixa. A la tercera ha anat la vençuda. Monchu li ha pispat la cartera a Rubén Pardo en zona perillosa i ha habilitat per l'atacant blanc-i-vermell, que ha vist el forat a la dreta de Cuéllar i allà ha enviat la pilota.

No n'ha tingut prou Sylla, que cinc minuts després ha tornat a aparèixer, aquest cop per trencar la cintura a Ignasi Miquel i etzibar un cacau que, després de fregar els dits del porter, ha acabat impactant al pal llarg. Això sí, el suspens s'ha mantingut fins al descans i l'empat no ha arribat per ben poc. En un servei de falta, la pilota penjada a l'àrea l'ha tocat amb el cap Ignasi Miquel, dirigint l'esfèrica d'un Juan Carlos que havia sortit a caçar bolets.

L'equilibri dels primers 45 minuts s'ha trencat després del descans, quan el Leganés ha apretat el pedal de l'accelerador, obligant el Girona a esmolar els ganivets en defensa, tot buscant sorprendre amb espais per davant. L'entrada de Juan Muñoz ha activat l'atac dels locals i ben aviat s'ha notat la seva presència a la gespa. Al 48, per exemple, ha trobat la fusta amb una rematada de cap. Primer avís. Veient que calia multiplicar la contenció i amb Cristóforo amonestat, Francisco ha optat per asseure l'uruguaià, que ha signat un molt bon debut. Ibra Kebe ha ocupat el seu lloc i no ha desentonat. Martí, per contra, ha anat afegint pólvora i un dels canvis, Michael Santos, ho ha provat al 63 però la seva rematada amb la testa ha fugit pel costat dret de la porteria.

El protagonisme de Sylla ha minvat, mentre que les accions ofensives dels gironins s'han esvaït. Només Aday, en un xut de falta, ha provat de sorprendre Cuéllar però el xut s'ha perdut per damunt del travesser. Molt més clares han sigut les oportunitats pels de casa. Juan Carlos ha volat en un cop de cap de Borja Bastón i abans, Arnáiz, ha rematat tot sol al segon pal i amb tot de cares, però no ha estat encertat. Gumbau, que s'ha fet mal, ha hagut de deixar el camp i ha debutat Bárcenas.

S'ha disparat la tensió als últims minuts, amb targetes per a banda i banda. Ha sabut el Girona jugar aquest tram final, defensant amb ungles i dents i celebrant la primera victòria de la temporada.



Fitxa tècnica



LEGANÉS 0 - 1 GIRONA

LEGANÉS: Cuéllar, Palencia, Tarín, Ignasi Miquel, Lasure, Rubén Pardo (Eraso, min. 69), Rubén Pérez (Miguel De la Fuente, min. 89), José Arnáiz, Avilés (Juan Muñoz, min. 46), Sabin Merino (Michael Santos, min. 57) i Borja Bastón

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Luna, Cristóforo (Ibra Kebe, min. 60), Gumbau (Bárcenas, min, 78), Monchu, Aday, Samu Sáiz (Pablo Moreno, min. 86) i Sylla

GOLS: 0-1, Sylla (min. 38)

ÀRBITRE: Juan Luis Pulido Santana (comitè de Las Palmas de Gran Canaria). VAR: Santiago Varón Aceitón (comitè Illes Balears). Ha amonestat Cristóforo (min. 10), Rubén Pérez (min. 14), Sabin Merino (min. 20), Aday (min. 44), Avilés (45+1), Rubén Pardo (min. 58), Palencia (min. 67), Juan Carlos (min. 85), Samu Sáiz (min. 86), Monchu (min. 87). També ha amonestat el tècnic del Girona, Francisco.

ESTADI: Butarque, sense públic