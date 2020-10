El Girona es retroba ja amb urgències amb Pep Lluís Martí

El Girona està passant més penes que no pas glòries des que ha començat la temporada. Baixes per lesió, sanció o compromisos internacionals; canvis a la plantilla amb nombroses baixes importants, entre les quals se suma l'adeu del capità Àlex Granell, i pocs efectius; dues derrotes sense cap gol a favor en dos partits; menys ritme de competició que la resta d'equips de Segona A... A Francisco se li pot fer una muntanya només de pensar-hi. Per si això fos poc, la RFEF i La Lliga posen més llenya al foc amb les seves discordances. I és que el canvi d'horari del partit, que a priori s'havia de disputar demà, per aquesta tarda (16 hores) ha posat de cap per avall la planificació de l'entrenador per visitar un dels rivals més imponents de la categoria. El Leganés de Pep Lluís Martí és un dels clars candidats a l'ascens, de la mateixa manera que els gironins ho eren l'any passat, però «no hi ha excuses». No per a Francisco, que buscarà estrenar el caseller de victòries. Li urgeix.

El de Butarque serà un duel especial. A banda del preparador balear, el conjunt blanc-i-vermell es retrobarà amb el porter Asier Riesgo i el central Ignasi Miquel. La sortida del basc, que de moment no està jugant i si torna el lesionat Pichu Cuéllar probablement serà el tercer porter, van fer aterrar a Montilivi el kosovar Arijanet Muric. El porter cedit pel Manchester City ràpidament li va guanyar la partida a Juan Carlos, però, després que Muric fos convocat per la seva selecció, serà el de Guadalajara qui se situi sota pals. Més problemes hi haurà a l'eix de la defensa. La baixa de Juanpe per lesió i la de Ramalho per compromisos internacionals han deixat sense opcions a Francisco: Bernardo i un inèdit Santi Bueno seran els centrals de l'onze titular. A part, el tècnic es guarda les espatlles cridant per primer cop el jove del Juvenil A Arnau Martínez. Als laterals, Luna té moltes opcions de repetir a la banda esquerra, en detriment de Franquesa, pel bon paper que va fer en la seva estrena contra el Fuenlabrada; mentre que a la dreta hi haurà Calavera. Al mig del camp repetiran Monchu i Gumbau.

Els dubtes sortiran al davant sense la referència de Cristhian Stuani, descartat per les molèsties que el van fer desconvocar amb Uruguai. Valery i Samu Sáiz tenen el lloc assegurat en el possible retorn d'Aday, que lluirà el braçalet de capità, i Pablo Moreno, un cop recuperats dels problemes físics. També hi ha disponibles els nous fitxatges Yoel Bárcenas i Mamadoy Sylla, tot i que fa molt poc que entrenen sota les ordres de Francisco. En aquest sentit, també s'ha endut a Yan Couto i Cristóforo. Va completar la convocatòria amb els joves del filial Kebé, Turmo i Pau Víctor. Una aposta segura per donar refresc, mirant a la base. D'altra banda, Nahuel Bustos encara no ha pogut viatjar però s'espera que ho pugui fer de forma imminent.

Les aigües tampoc són del tot clares al Leganés de Martí. Sense els internacionals Gaku Shibasaki, Roberto Rosales i Kenneth Omeruo, l'exentrenador del Girona ha vist com queien de la convocatòria Kevin Bua, Robert Ibáñez i Jonathan Silva per problemes físics amb el dubte fins a última hora de Cuéllar. No obstant això, el tècnic balear disposa d'una plantilla molt àmplia al club madrileny amb 29 futbolistes del primer equip. «Tinc jugadors que són igual de bons que els del cap de setmana passat i que ho faran igual de bé, no en tinc cap dubte», va assegurar el preparador a la prèvia. Per contra, recupera a Bustinza i Perea arriba just.

Després del descens el curs passat, el Leganés és un dels favorits de Segona A juntament amb l'Espanyol o el Mallorca, entre d'altres. Des que ha començat la competició, els madrilenys han tingut sensacions diverses amb dues victòries i dos empats que els deixen a mitja taula. Tenint en compte això i que el mercat de fitxatges va tancar dilluns passat, Martí va explicar que «sempre ens faltarà alguna cosa i buscarem millorar. No ens conformarem amb arribar a un bon joc i a un bon resultat. Sempre voldrem més. Si guanyem per poder guanyar més. Serem un equip exigent perquè tenim bons futbolistes i aquesta autoexigència és important per al jugador». De moment, els precedents del balear amb la plantilla més valuosa de Segona A quan estava a la banqueta del Girona són d'un futbol planer i amb uns resultats més o menys favorables que no acabaven de convèncer. Com li passa ara al Leganés, els errors s'accentuaven fora de casa amb derrotes. Va haver de venir Francisco per capgirar la situació i necessita tornar-ho a fer perquè després d'un 0 de 6 per començar les urgències ja pressionen.