«Tenim les idees més clares des de dilluns i hem de ser competitius»

Els joves del filial i del juvenil són el gran descobriment de Francisco des que va aterrar a Montilivi. Últimament les baixes del primer equip no li estan posant la feina gens fàcil i les que té per visitar el Leganés són més que sensibles: Cristhian Stuani i Juanpe. Amb el mercat tancat, el tècnic ha completat la convocatòria amb Kebé, Turmo, Pau Víctor i Arnau. A part d'aquests quatre futbolistes han entrat les darreres cares noves del conjunt blanc-i-vermell: Cristóforo, Bárcenas i Sylla. Bustos arribarà properament a Girona. Segurament Cárcel no li ha pogut portar tot el que desitjava, però Francisco està «content» perquè «hi són els que volen ser-hi».



EL MERCAT



«Sabia que seria un mercat molt difícil per nosaltres perquè hi havia equips per sobre. Hem esperat les opcions que tenien fins a l'últim minut. Hi són els que volien ser-hi i això és el més important per mi. Yoel (Bárcenas), Sebastián (Cristóforo), Mamadou (Sylla) i Nahuel (Bustos) són quatre reforços que ens vénen de meravella perquè són el perfil de jugadors que demanava. Estic content. S'han de posar al cent per cent en l'aspecte físic i això portarà cert temps, però no hi ha excuses».



LA CONVOCATÒRIA



«Cristhian (Stuani) arrossegava molèsties des del partit contra el Fuenlabrada i avui -ahir per al lector- li ha tornat a fer mal el genoll. Juanpe fa dues setmanes que va patir una lesió a l'adductor i té molt dolor. Estarà diverses setmanes de baixa. A tot, li hem de sumar la selecció. Tenim un partit important i hem de competir amb els que som».



EL CANVI D'HORARI



«Tenim un munt de problemes per preparar els partits i a sobre hi ha uns senyors que manen que entorpeixen la feina dels professionals, mai ho havia vist. No tenen cap mirament ni respecte. Això hauria d'acabar ja pel bé del futbol. La preparació de la setmana és totalment diferent si jugues dilluns o diumenge. És hora que algú posi coherència».



EL LEGANÉS



«L'al·licient ha de ser nostre perquè ens enforntem a un dels millors de la categoria, que fa les coses bé i té jugadors de primer nivell. És un cas semblant al del Girona la temporada passada. Tothom el té com un referent i ens enfrontarem a Martí i als exjugadors nostres (Ignasi Miquel i Riesgo) amb respecte. Som professionals i intentarem guanyar. Portem un ritme diferent però hem d'aspirar a dominar les fases del joc i ser un equip més competitiu i segur. Tenim les idees més clares, sabem qui som i qui volem ser».



ARNAU MARTÍNEZ



«És competitiu, sap el que fa i per què ho fa. Hi creiem i si ha de jugar, jugarà que per això hi és durant el dia a dia. Des que vaig arribar sempre he vist un futbol base molt competitiu».