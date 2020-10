El juvenil Arnau completa una convocatòria sense Juanpe ni Stuani

Francisco continua tenint molts problemes per completar la convocatòria. A banda dels internacionals Arijanet Muric (Kosovo) i Ramalho (Angola), que avui són baixa a Leganés pels compromisos amb les seves seleccions, el tècnic andalús ha hagut de deixar dos jugadors importants a la infermeria. Es tracta de Cristhian Stuani, que arrosega molèsties al genoll des del partit contra el Fuenlabrada -i per això tampoc va viatjar amb Uruguai-, i Juanpe. El cas del central canari representa un cop dur per a l'equip, ja que pateix una lesió al tendó de l'adductor dret i estarà entre quatre i sis setmanes de baixa.

És per això que Santi Bueno serà titular a Butarque i ha estat cridat el jove del juvenil A, Arnau Martínez. El central, de 17 anys, és una de les perles amb més projecció del planter des que va aterrar al club l'any 2018 procedent del cadet de l'Hospitalet. Abans havia passat pel futbol formatiu del Barça. El de Premià, renovat al febrer fins al 2023, va jugar el curs passat amb el juvenil A i B.