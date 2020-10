«Cal tocar de peus a terra i estar units perquè els partits seran així de difícils»

Marxar ahir de Butarque amb els tres punts era una urgència per a Francisco. Sobretot després de passar una setmana complicada per l'allau de baixes que hi ha a la plantilla. La preparació per al partit davant l'exentrenador blanc-i-vermell Pep Lluís Martí va ser una autèntica odissea, però un cop més l'andalús va saber treure «el millor» de cadascun dels seus jugadors per mostrar un Girona «unit» i capaç de plantar cara a un dels favorits de Segona A. Davant del Leganés van brillar futbolistes com el debutant Mamadou Sylla, autor del gol, o el porter Juan Carlos, tot i que Francisco no va voler destacar-ne cap perquè estava «content amb el rendiment de tots».



ELs debutants



«Hi ha jugadors que no estan en el seu estat físic òptim i amb el pas dels minuts han perdut la força del primer temps per tapar el Leganés a la sortida de pilota, pressionar i crear situacions perilloses amb el gol. Hem dominat a la primera part perquè els jugadors han fet tot el que els havíem demanat. L'equip ha estat fantàstic. Hem tingut moltes dificultats durant la setmana per arribar al partit, però hi ha hagut compromís per fer les coses bé. Els nous s'han adaptat ràpid i la resta els han ajudat a fer-ho. No puc permetre'm valorar el partit de Mamadou (Sylla) o Cristóforo perquè m'agrada parlar de tots i estic encantat amb la predisposició que han tingut. Vull donar-los l'enhorabona. És la primera pedra i ara cal seguir creixent amb humilitat, sense deixar a un costat l'ambició».

LA VICTÒRIA



«Ens feia falta perquè veníem de començar amb dues derrotes, encara que la competició ja vagi per la jornada 5. Era molt important. La setmana ha sigut difícil, dimecres vam entrenar amb 12 jugadors incloent els tres nanos del filial... La preparació va ser complicada, però hem arribat bé i amb condicions. Hem entès el missatge de crear una unió per treure el millor de cadascú. S'ha demostrat al partit. Ens donarà confiança perquè ens hem enfrontat a un gran rival. El Leganés està cridat a pujar a Primera, però cal tocar de peus a terra i treballar perquè tots els partits que ens esperen seran així. Sobretot durant aquest inici. Amb molt patiment, però traient els tres punts i el màxim rendiment de tots els jugadors de l'equip».



GUMBAU



«Va reincorporar-se dijous als entrenaments. Només han passat tres dies. Va tenir un problema pel cop de cap que va patir durant el partit contra el Fuenlabrada i ha fet un esforç enorme. No podia més, però simplement tenia el desgast del partit».



JUAN CARLOS



«No parlaré d'un jugador sol perquè estic content del rendiment de tots. Fins i tot, dels que eren a la grada donant suport als companys. Hem de treure el millor de cadascú i estar prou concentrats per competir a Segona A. Serà el mínim que exigirem per estar dins del camp i, a partir d'aquí, seguir creixent».



EL GIRONA QUE VOL



«Des que soc aquí, he intentat que el Girona sigui un equip competitiu. Ens costarà i l'inici serà dur, però els jugadors ja saben el que demanem i això és innegociable. Tenim jugadors de moltíssim nivell com Gumbau, Monchu, Ibra (Kebé) o Sebastián (Cristóforo) que ens faran jugar molt bé a futbol, però des del principi hem de saber que s'ha de competir i treure la nostra millor versió. Ens emportem tres punts, que són poquets, però ens venen molt bé per començar la nova setmana. Aviat s'incorpora també Nahuel (Bustos) i a poc a poc anirem recuperant futbolistes per seguir creixent. Sense oblidar que cal donar un premi de 10 als jugadors que hi han sigut avui -ahir pel lector. La gent s'ha de sentir orgullosa del que fem i això és innegociable». El proper partit del Girona serà diumenge que ve contra l'Oviedo a Montilivi (20.45).