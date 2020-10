Sylla: "Va ser el debut somiat"

El Girona ha presentat aquest migdia formalment el seu darrer fitxatge i l'home del partit a Leganés diumenge passat, Mamadou Sylla. Tal i com com ha recordat el president Delfí Geli, el vallesà "ja es va presentar a Leganés" amb el gol que va donar la victòria a l'equip (0-1). El davanter ha reconegut que el duel de Butarque va ser "el debut somiat" i també ha confessat que encara li resten un parell o tres de partits per arribar al seu millor moment de forma. Sylla ha explicat que l'interès de Quique Cárcel per incorporar-lo i el projecte del Girona el van convèncer per fitxar, després d'uns quants intents fallits, pel club de Montilivi.

L'ESTRENA

L'any passat va ser un any molt complicat. La meva idea era tornar a casa. Va sortir la possibilitat del Girona i des del principi del mercat vaig parlar amb Quique Cárcel. L'operació no es va tancar fins l'últim dia i ara estic molt content de ser aquí. El partit a Leganés va ser el debut somiat.

FORMA

Físicament em trobo un xic cansat després del partit. Considero que d'aquí un parell o tres de partits estaré en la meva millor forma física.

LA DECISIÓ

Han estat moltes coses les que m'han fet decidir. El Girona és un equip molt competeitiu amb un bon projecte. Ser al costat de casa, també és un factor que suma. Sobretot però, ha estat el projecte.

OBJECTIU

L'objectiu que tenim és entrenar bé avui, demà i cada dia per preparar de la millor manera possible el partit del cap de setmana; després guanyar-lo i així cada setmana. Després, ja veurem on arribem, però xino-xano.

STUANI

Em vaig sentir bé a Leganés. El míster em va demanar que anés amb profunditat. He jugat tant de 9 com per la banda, d'extrem. No tindria cap problema. Estic a disposició de l'equip i dependrà del míster. Jugar amb un jugador com Stuani seria una experència fantàstica. Sóc aquí per aprendre i jugar on em digui l'entrenador.